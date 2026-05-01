Francesco Sessa ucciso a Ibiza, caccia a un complice. Il dolore della famiglia

IBIZA – Una lite degenerata in tragedia, poi la fuga e una caccia all’uomo ancora aperta. È questo lo scenario dell’omicidio di Francesco Sessa, 35 anni, originario di Pagani (Salerno), ucciso nel pomeriggio del 29 aprile a Platja d’en Bossa, nei pressi di un locale di Calle Alzines.

Secondo le prime ricostruzioni della Guardia Civil delle Baleari, il giovane sarebbe stato coinvolto in una violenta discussione sfociata poi nell’aggressione mortale. La coltellata, inferta nella parte sinistra del torace, si è rivelata fatale.

Nelle ore successive al delitto, le forze dell’ordine spagnole hanno fermato un uomo di 45 anni, anch’egli di origini campane e residente in provincia di Avellino. Gli investigatori non escludono la presenza di un secondo soggetto coinvolto: si indaga infatti sulla possibile fuga di un complice, mentre si cerca di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura anche un possibile movente legato a contesti criminali, sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali e l’indagine resti aperta a più piste.

Il dolore della famiglia: “Un ragazzo solare, amava la vita”

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Pagani, dove la famiglia Sessa è molto conosciuta. A rompere il silenzio è stata la zia della vittima, Anna Sessa, che sui social ha affidato il proprio dolore a un messaggio carico di emozione: «Francesco era un ragazzo solare, pieno di vita e di amore per gli altri. La vita ti sorrideva e tu sorridevi alla vita».

Parole che raccontano il ricordo di un giovane descritto come generoso, legato alla famiglia e con un forte senso di umanità. «Il tuo sorriso resterà sempre con noi», ha scritto ancora la zia, esprimendo lo strazio per una perdita improvvisa e violenta.

Anche a Ibiza il segno del lutto è evidente: la pizzeria “Pummarola”, dove Francesco lavorava, ha chiuso per la giornata esponendo un cartello di cordoglio in segno di rispetto.

Indagini in corso e attesa per l’autopsia

Le autorità spagnole stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto. Elementi decisivi potrebbero arrivare dall’autopsia disposta dalla magistratura iberica.

Nel frattempo, i familiari del 35enne hanno raggiunto Ibiza e sono stati assistiti dalle autorità consolari italiane.

La comunità di origine e quella dell’isola si stringono attorno a una vicenda che resta ancora avvolta da molte ombre, mentre prosegue la caccia a un eventuale complice.

Lo riporta Leggo.it