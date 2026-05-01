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CASA MELONI Giorgia Meloni: «Approvato il nuovo Piano Casa». Oltre 100mila alloggi in dieci anni

Nei prossimi mesi si attendono i provvedimenti attuativi che definiranno tempi e modalità operative degli interventi previsti

Giorgia Meloni: «Approvato il nuovo Piano Casa». Oltre 100mila alloggi in dieci anni

ph Giorgia Meloni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Politica // Politica Nazionale //

Il Consiglio dei ministri dà il via libera al nuovo Piano Casa. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che al termine della riunione ha illustrato gli obiettivi di una misura definita “ambiziosa” e destinata a incidere in modo significativo sul fabbisogno abitativo del Paese.

Il piano punta a rendere disponibili oltre 100mila alloggi tra edilizia popolare e abitazioni a prezzi calmierati nell’arco dei prossimi dieci anni. Un intervento strutturale che, nelle intenzioni dell’esecutivo, dovrebbe contribuire a rispondere all’emergenza casa e sostenere le fasce più fragili della popolazione.

“Si tratta di un progetto capace di generare un moltiplicatore su larga scala”, ha spiegato la premier, sottolineando come alle risorse pubbliche si affiancheranno investimenti privati. Il Governo prevede infatti uno stanziamento fino a 10 miliardi di euro, destinato ad attivare ulteriori capitali e a rafforzare l’impatto complessivo della misura.

Nel pacchetto approvato dal Consiglio dei ministri rientrano anche interventi per accelerare le procedure di sgombero degli immobili occupati abusivamente, tema che l’esecutivo considera centrale per ristabilire legalità e garantire una gestione più efficiente del patrimonio abitativo.

Contestualmente, il Cdm ha deciso la proroga per 21 giorni del taglio delle accise sui carburanti, con una riduzione confermata di 5 centesimi al litro sulla benzina, misura pensata per contenere i costi a carico di famiglie e imprese.

Il Piano Casa rappresenta uno dei pilastri della strategia governativa in materia sociale ed economica, con l’obiettivo di coniugare sviluppo, inclusione e accesso equo all’abitazione. Nei prossimi mesi si attendono i provvedimenti attuativi che definiranno tempi e modalità operative degli interventi previsti. Lo riporta Open.it.

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