Puglia. “La critica politica è legittima, ma deve fermarsi davanti al rispetto e alla dignità della persona”. Con queste parole il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera, ha espresso solidarietà ad Antonio Decaro e alla sua famiglia dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto suoi legami familiari.

Bellomo, pur ricordando la propria distanza politica da Decaro, ha condannato con fermezza ogni tentativo di trasformare una vicenda personale e dolorosa in terreno di scontro politico.

“Chi conosce la mia storia politica sa bene come io sia sempre stato un oppositore netto e convinto di Antonio Decaro. Tuttavia, ci sono momenti nei quali determinati valori devono prevalere”, ha dichiarato il parlamentare.

Secondo Bellomo, utilizzare il dolore dei familiari di un avversario politico come strumento di propaganda rappresenta un limite “chiaramente oltrepassato”.

“Quando una persona cara rischia la vita, ogni forma di sciacallaggio diventa indecente. Colpire un avversario usando il dolore dei familiari non è politica, è solo fango”, ha aggiunto.

Il deputato azzurro ha quindi invitato a riportare il confronto pubblico sui contenuti e sulle idee, evitando derive aggressive e personali.

“Non possiamo normalizzare questo livello così basso di scontro pubblico. Torniamo a confrontarci sulle idee, senza perdere il senso delle istituzioni e senza praticare una barbarie priva di senso e di sensibilità”, ha concluso Bellomo.