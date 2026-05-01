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Home // Focus // Il Lecce colpisce e il Pisa cede: tre punti pesanti per i salentini

PISA-LECCE Il Lecce colpisce e il Pisa cede: tre punti pesanti per i salentini

Il Pisa lotta ma cade: il Lecce vince 1-2 e prende tre pesanti punti salvezza.

Vince 1-2 il Lecce alla Cetilar Arena di Pisa: 3 punti importanti in chiave salvezza
AUTORE:
Giulia Casotti
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Focus // Lecce //

Alla Cetilar Arena il Pisa Sporting Club lotta, ma non basta: vince l’Unione Sportiva Lecce per 1-2, in uno scontro diretto che regala maggiori certezze in vista del rush finale. Una partita bloccata, nervosa, decisa dagli episodi e da un Lecce che dimostra maggiore concretezza e maturità.

Botta e risposta, poi il colpo decisivo 

Dopo un primo tempo in cui il Pisa è stato più pericoloso, sono i salentini a passare in vantaggio ad inizio ripresa. Al 52’ è Banda a sbloccare la gara, portando avanti il Lecce nel momento chiave. La reazione del Pisa è immediata e concreta: al 56’ Léris trova il pareggio, riaccendendo la Cetilar Arena e dando nuova energia ai toscani. Ma è proprio nel momento migliore dei padroni di casa che arriva il colpo decisivo: al 65’ Cheddira firma l’1-2, gelando il Pisa e indirizzando definitivamente la partita. Nel finale, i nerazzurri spingono più con il cuore che con la lucidità, senza però trovare il gol del pari.

Dal punto di vista tecnico, la gara conferma i limiti stagionali delle due squadre. Il Pisa costruisce e prova a reagire, ma resta poco incisivo negli ultimi metri. Il Lecce, invece, si dimostra più cinico e capace di colpire nei momenti chiave, qualità che in uno scontro salvezza fanno tutta la differenza.

Cinismo e rammarico per il Pisa: la salvezza del Lecce prende forma 

In conferenza stampa il tema è chiaro: da una parte il rammarico del Pisa per una partita giocata con intensità ma senza risultato, dall’altra la soddisfazione del Lecce per una vittoria non certo decisiva ma che fa ben sperare, costruita con ordine e lucidità. Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, in conferenza stampa: “È stata una partita dove abbiamo mostrato i difetti del primo tempo col Verona. Il Pisa non merita i 18 punti che ha in classifica, sapevamo di avere davanti una squadra non spenta che ci ha creato difficoltà, siamo stati bravi a reagire dopo l’1-1”.

Per il Pisa la permanenza in Serie A, invece, ormai non è più possibile: i toscani retrocedono in B.

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