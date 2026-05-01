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Home // Manfredonia // La Marca: “Esposto-querela contro minacce di morte e leoni da tastiera, non per proteste fuori aula Consiglio”

LA MARCA QUERELA La Marca: “Esposto-querela contro minacce di morte e leoni da tastiera, non per proteste fuori aula Consiglio”

Il sindaco precisa che l’atto non riguarda quanto avvenuto all’esterno o all’interno dell’aula consiliare durante l’ultima seduta sul tema migranti.

Manfredonia, richiedenti asilo e tensioni in Consiglio: proteste fuori dall’aula e nodo barriere architettoniche 

Manfredonia, richiedenti asilo e tensioni in Consiglio: proteste fuori dall’aula e nodo barriere architettoniche 

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, chiarisce a StatoQuotidiano.it quanto emerso in merito a un esposto-querela da lui presentato. “È assolutamente falsa la notizia. Io ho presentato, e l’ho detto anche in aula, un esposto-querela per minacce di morte e per una serie di frasi ingiuriose che vanno al di là del confronto politico e che riguardano me come persona, come primo cittadino, come amministrazione e anche la mia famiglia”.

Il sindaco precisa che l’atto non riguarda quanto avvenuto all’esterno o all’interno dell’aula consiliare durante l’ultima seduta sul tema migranti.

“Non è vero che ho presentato querele o esposti contro ignoti per quei fatti. È vero invece che ho presentato un esposto-querela contro minacce di morte e contro tanti leoni da tastiera che devono assumersi la responsabilità delle parole che usano”.

1 commenti su "La Marca: “Esposto-querela contro minacce di morte e leoni da tastiera, non per proteste fuori aula Consiglio”"

  1. Le strumentalizzazioni e le cattiverie dei consiglieri Di Bari (che è pure un docente, Cosa insegnerà ai suoi alunni? Odio?); Di Staso (ancora arrabbiato per la sfiducia dell’amministrazione Rotice); Galli (ormai scaricato da Gatta e in cerca di visibilità); Rinaldi (che non è stata mai calcolata da Gatta e adesso si fa manovrare da personaggi in piena frustrazione) stanno disegnando un’immagine molto brutta dei manfredoniani.

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