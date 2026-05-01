Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, chiarisce a StatoQuotidiano.it quanto emerso in merito a un esposto-querela da lui presentato. “È assolutamente falsa la notizia. Io ho presentato, e l’ho detto anche in aula, un esposto-querela per minacce di morte e per una serie di frasi ingiuriose che vanno al di là del confronto politico e che riguardano me come persona, come primo cittadino, come amministrazione e anche la mia famiglia”.

Il sindaco precisa che l’atto non riguarda quanto avvenuto all’esterno o all’interno dell’aula consiliare durante l’ultima seduta sul tema migranti.

“Non è vero che ho presentato querele o esposti contro ignoti per quei fatti. È vero invece che ho presentato un esposto-querela contro minacce di morte e contro tanti leoni da tastiera che devono assumersi la responsabilità delle parole che usano”.