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Home // Cronaca // Mafia garganica, il verdetto di “Omnia Nostra”: 24 anni a Matteo Lombardi, 30 a Pietro La Torre, 12 anni e 6 mesi a Francesco Scirpoli

"OMNIA NOSTRA" Mafia garganica, il verdetto di “Omnia Nostra”: 24 anni a Matteo Lombardi, 30 a Pietro La Torre, 12 anni e 6 mesi a Francesco Scirpoli

Secondo l’impianto accusatorio, il clan – indicato anche come Lombardi-Ricucci-La Torre – operava tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, mantenendo rapporti con il gruppo criminale riconducibile a Raduano

“Omnia Nostra”, sette condanne definitive: eseguiti gli ordini di carcerazione

Fonte: youtube - OMNIA NOSTRA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Foggia – Si chiude con un pesante bilancio di condanne il processo “Omnia Nostra”, uno dei principali procedimenti contro la mafia garganica degli ultimi anni. Il Tribunale collegiale di Foggia, al termine di una camera di consiglio durata oltre nove ore, ha inflitto quasi 180 anni complessivi di reclusione a 22 imputati, ritenuti a vario titolo appartenenti al clan Lombardi-Scirpoli-La Torre.

Due gli assolti: Michelina Trotta e Salvatore Gibilisco. Complessivamente erano 24 gli imputati giudicati con rito ordinario, mentre altri 26 – tra cui l’ex boss di Vieste Marco Raduano, oggi collaboratore di giustizia – erano già stati condannati con rito abbreviato dal gup del Tribunale di Bari.

Secondo l’impianto accusatorio, il clan – indicato anche come Lombardi-Ricucci-La Torre – operava tra Manfredonia, Mattinata e Monte Sant’Angelo, mantenendo rapporti con il gruppo criminale riconducibile a Raduano e consolidando il proprio controllo su diversi settori economici del territorio.

MATTEO LOMBARDI, ARCHIVIO
MATTEO LOMBARDI, ARCHIVIO

Le pene più severe hanno colpito i vertici dell’organizzazione:

  • Pietro La Torre, 43 anni: 30 anni di reclusione
  • Matteo Lombardi, 55 anni: 24 anni
  • Francesco Scirpoli, 43 anni: 12 anni e 6 mesi
  • Massimo Perdonò: 13 anni e 1 mese
  • Michele Lombardi: 11 anni e 10 mesi

Tra gli altri imputati condannati: Leonardo D’Ercole: 10 anni, Catello Lista: 10 anni e 6 mesi, Hechmi Hdiouech: 11 anni e 6 mesi, Pasquale Lebiu: 8 anni e 7 mesi, Bruno Renzulli e Mario Scarabino: 8 anni ciascuno, Gaetano Vessio: 4 anni e 2 mesi, Raffaele Greco: 4 anni e 3 mesi, Umberto Mucciante e Salvatore Talarico: 3 anni e 6 mesi ciascuno, Luigi Bottalico: 6 anni e 8 mesi.

Condanne più contenute per: Michele Bisceglia: 1 anno e 6 mesi, Raffaele Fascione: 1 anno e 6 mesi, Giuseppe Impagnatiello: 1 anno e 6 mesi, Vittorio Gentile: 1 anno e 4 mesi, Pasquale Bitondi e Alessandro Coccia: 2 anni ciascuno.

L’operazione “Omnia Nostra”, condotta dai carabinieri e culminata nel dicembre 2021, ha ricostruito struttura, affari e alleanze del presunto sodalizio mafioso. Al centro delle indagini – 57 capi d’imputazione – anche il controllo del settore ittico, ritenuto strategico per il riciclaggio dei proventi illeciti. Dalle intercettazioni sarebbe emersa la volontà del gruppo di esercitare un dominio capillare sul territorio e sulle attività economiche, sintetizzata in una frase ritenuta emblematica dagli inquirenti: “Il mare è nostro”. Lo riporta foggiatoday.it.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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