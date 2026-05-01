Manfredonia, 1° Maggio: “La dignità non è derogabile”. L’appello del sindaco La Marca

MANFREDONIA (FG) – Un richiamo forte, diretto e privo di retorica quello lanciato dal sindaco Domenico La Marca in occasione della Festa dei Lavoratori. Nel suo intervento per il 1° maggio, il primo cittadino ha posto al centro del dibattito il tema del “lavoro dignitoso”, sottolineando come non possa essere considerato un privilegio, ma un diritto fondamentale.

«Il lavoro è dignità, libertà e cittadinanza piena», ha ribadito La Marca, evidenziando come ogni forma di sfruttamento, precarietà o irregolarità non colpisca solo il singolo lavoratore, ma incida direttamente sulla qualità della democrazia.

Un principio che trova fondamento nell’articolo 36 della Costituzione italiana, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa. Tuttavia, come evidenziato dal sindaco, nel territorio di Manfredonia persistono criticità rilevanti: lavoro nero e grigio, condizioni contrattuali precarie e salari insufficienti restano una realtà diffusa.

Nel suo intervento, La Marca ha sottolineato la necessità di una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni locali: «È il momento di scegliere da che parte stare: dalla parte di chi sfrutta o dalla parte di chi lavora».

In questa direzione si inserisce la mozione sul salario minimo approvata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, con cui l’amministrazione ha chiesto di garantire, nei contratti pubblici e nelle future gare, una soglia minima di 9 euro l’ora, considerata un livello essenziale per contrastare il lavoro povero e promuovere condizioni più eque. Tra gli obiettivi anche la riduzione del divario retributivo tra uomini e donne.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della sicurezza sul lavoro, definita non un adempimento formale ma una priorità assoluta. «Ogni incidente, ogni infortunio, ogni morte sul lavoro è una sconfitta dello Stato e della nostra coscienza civile», ha affermato il sindaco, chiedendo il rafforzamento dei controlli e l’istituzione di un sistema permanente di monitoraggio.

Infine, il primo cittadino ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel promuovere sviluppo e occupazione, in un contesto in cui la disoccupazione continua a spingere molti giovani a lasciare il territorio.

Un messaggio chiaro, quello lanciato nel giorno simbolo dei lavoratori: la dignità del lavoro non è negoziabile e richiede azioni concrete, responsabilità istituzionale e un impegno costante per la legalità e la giustizia sociale.