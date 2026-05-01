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RE MANFREDI Manfredonia celebra il Primo Maggio. Re Manfredi: i valori del lavoro al centro anche nella ristorazione

L’invito, in questa giornata simbolica, è quello di condividere momenti di convivialità, riscoprendo il piacere della buona tavola e dell’ospitalità.

Manfredonia celebra il Primo Maggio. Re Manfredi i valori del lavoro al centro anche nella ristorazione

Manfredonia celebra il Primo Maggio. Re Manfredi i valori del lavoro al centro anche nella ristorazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – In occasione della Festa dei Lavoratori, anche le realtà locali colgono l’opportunità per ribadire l’importanza di valori fondamentali come passione, impegno e dedizione.

Tra queste, il Re Manfredi Ristorante Pizzeria, situato in Via del Porto 16, che attraverso un messaggio rivolto alla clientela sottolinea come questi principi siano alla base dell’attività quotidiana. Dalla cucina all’accoglienza, ogni dettaglio – fanno sapere – è pensato per offrire un’esperienza che faccia sentire gli ospiti “come a casa”.

Un richiamo, dunque, non solo alla celebrazione del lavoro, ma anche al valore umano che si cela dietro ogni servizio, soprattutto in un settore come quello della ristorazione, fortemente legato al contatto diretto con le persone.

L’invito, in questa giornata simbolica, è quello di condividere momenti di convivialità, riscoprendo il piacere della buona tavola e dell’ospitalità.

Buon Primo Maggio a tutti.

(nota stampa, messaggio promozionale)

1 commenti su "Manfredonia celebra il Primo Maggio. Re Manfredi: i valori del lavoro al centro anche nella ristorazione"

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