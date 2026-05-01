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SEDUTA CONSILIARE Manfredonia, richiedenti asilo: “Serve trasparenza e ascolto della città”

La questione dell’accoglienza, sottolineano, richiede un equilibrio delicato tra solidarietà e attenzione alle esigenze dei residenti

Manfredonia, richiedenti asilo: “Serve trasparenza e ascolto della città”

Manfredonia, richiedenti asilo: “Serve trasparenza e ascolto della città”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Non si placano le tensioni all’indomani del Consiglio comunale del 29 aprile dedicato alla presenza dei richiedenti asilo sul territorio. A intervenire, con una nota congiunta, sono i consiglieri Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso e Ugo Galli, che evidenziano la necessità di avviare un percorso di maggiore condivisione e chiarezza con la cittadinanza.

Secondo i tre esponenti dell’opposizione, il giorno successivo all’assise, caratterizzata da toni accesi, sarebbe stato opportuno promuovere un’iniziativa pubblica finalizzata a ricucire il rapporto con la comunità locale, definita “profondamente ferita” per quella che viene indicata come una mancanza di trasparenza nella gestione della vicenda.

Nel mirino dei consiglieri finisce l’atteggiamento del sindaco Domenico La Marca, ritenuto “reticente” anche nel corso della seduta consiliare. Critiche vengono mosse anche alla scelta del primo cittadino di partecipare, la sera del 30 aprile, a un incontro presso la casa della carità insieme a migranti, rappresentanti religiosi e alcuni consiglieri.

Una decisione che, secondo i firmatari della nota, non avrebbe contribuito a favorire quel processo di “pacificazione cittadina” ritenuto necessario in questa fase.

Di contro, i consiglieri ribadiscono l’importanza di un approccio fondato sull’ascolto civico e sul coinvolgimento diretto della popolazione: “È doveroso raccogliere le istanze della collettività e definire un percorso chiaro e trasparente, nell’interesse esclusivo di Manfredonia”.

La questione dell’accoglienza, sottolineano, richiede un equilibrio delicato tra solidarietà e attenzione alle esigenze dei residenti, in un contesto che continua a generare confronto politico e divisioni.

Il dibattito resta aperto e si preannuncia centrale anche nelle prossime settimane, con la richiesta, sempre più pressante, di un confronto pubblico capace di ricomporre le tensioni e restituire fiducia alla comunità.

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