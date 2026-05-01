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CLINICA SAN MICHELE Manfredonia, un momento di fede alla Casa di Cura San Michele: benedetta la statua donata da un paziente

La presenza della statua, collocata all’interno della struttura, rappresenterà da oggi un segno tangibile

Manfredonia, un momento di fede alla Casa di Cura San Michele: benedetta la statua donata da un paziente

Manfredonia, un momento di fede alla Casa di Cura San Michele: benedetta la statua donata da un paziente

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Un momento di intensa spiritualità e partecipazione ha caratterizzato la giornata odierna presso la Casa di Cura San Michele, dove si è svolta la cerimonia di benedizione di una statua dedicata all’Arcangelo Michele.

A donare l’opera è stato un paziente della struttura che, al termine del proprio percorso di cura, ha voluto esprimere riconoscenza verso medici, infermieri e personale sanitario con un gesto simbolico e carico di significato.

La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Padre Franco Moscone, affiancato dal padre superiore della congregazione michelita, Gregorio. Nel corso della benedizione, è stato sottolineato il valore della fede come elemento di conforto e sostegno nei momenti di fragilità.

La presenza della statua, collocata all’interno della struttura, rappresenterà da oggi un segno tangibile di speranza e protezione per pazienti e operatori, rafforzando il legame tra dimensione sanitaria e spirituale.

A conclusione della cerimonia, sono giunti i ringraziamenti della proprietà della clinica e dell’artista Michele Mangano, che ha realizzato l’opera, contribuendo a rendere ancora più significativo il gesto del donatore.

Un’iniziativa che testimonia come, anche nei luoghi di cura, possano nascere esperienze di profonda umanità e condivisione, capaci di lasciare un segno duraturo nella comunità.

Manfredonia, un momento di fede alla Casa di Cura San Michele: benedetta la statua donata da un paziente
Manfredonia, un momento di fede alla Casa di Cura San Michele: benedetta la statua donata da un paziente

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