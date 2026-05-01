Manfredonia, un momento di fede alla Casa di Cura San Michele: benedetta la statua donata da un paziente

MANFREDONIA (FG) – Un momento di intensa spiritualità e partecipazione ha caratterizzato la giornata odierna presso la Casa di Cura San Michele, dove si è svolta la cerimonia di benedizione di una statua dedicata all’Arcangelo Michele.

A donare l’opera è stato un paziente della struttura che, al termine del proprio percorso di cura, ha voluto esprimere riconoscenza verso medici, infermieri e personale sanitario con un gesto simbolico e carico di significato.

La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Padre Franco Moscone, affiancato dal padre superiore della congregazione michelita, Gregorio. Nel corso della benedizione, è stato sottolineato il valore della fede come elemento di conforto e sostegno nei momenti di fragilità.

La presenza della statua, collocata all’interno della struttura, rappresenterà da oggi un segno tangibile di speranza e protezione per pazienti e operatori, rafforzando il legame tra dimensione sanitaria e spirituale.

A conclusione della cerimonia, sono giunti i ringraziamenti della proprietà della clinica e dell’artista Michele Mangano, che ha realizzato l’opera, contribuendo a rendere ancora più significativo il gesto del donatore.

Un’iniziativa che testimonia come, anche nei luoghi di cura, possano nascere esperienze di profonda umanità e condivisione, capaci di lasciare un segno duraturo nella comunità.