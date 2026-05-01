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Home // Foggia // Marte, Leon Faun e Venerus sul palco del 1° Maggio a Parco San Felice: “Lavoro dignitoso” il tema della manifestazione

PRIMO MAGGIO FG Marte, Leon Faun e Venerus sul palco del 1° Maggio a Parco San Felice: “Lavoro dignitoso” il tema della manifestazione

Si terrà domani, 1° maggio, la tradizionale Festa dei Lavoratori a Foggia, con l’appuntamento ormai consolidato a Parco San Felice

Foggia, oltre diecimila presenze per il Primo Maggio a Parco San Felice

Foggia, primo maggio - 02.02.2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Foggia // Lifestyle //

Si terrà oggi, 1° maggio, la tradizionale Festa dei Lavoratori a Foggia, con l’appuntamento ormai consolidato a Parco San Felice. Si tratta della terza edizione organizzata dall’attuale amministrazione comunale insieme alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e all’associazione “1 Maggio”.

L’evento sarà un lungo happening che unirà diritti, riflessioni, rivendicazioni, solidarietà e dignità a momenti di musica e intrattenimento. Una manifestazione capace di coinvolgere più generazioni, con particolare attenzione – come sottolineato dall’assessora alla Cultura Alice Amatore – ai più giovani, alle nuove tendenze musicali e ai loro artisti di riferimento.

Tema centrale di quest’anno sarà il “lavoro dignitoso”, con un focus sul rispetto della contrattazione, sulle nuove tutele e sui diritti da garantire in un’Italia che cambia anche alla luce dell’intelligenza artificiale. L’argomento sarà affrontato sul palco dai segretari generali di Cgil Foggia Gianni Palma, Cisl Carla Costantino e dal coordinatore provinciale Uil Luca Maggio.

La parte musicale prenderà il via alle ore 14 con l’esibizione dei cinque vincitori del contest online, che ha visto la partecipazione di 150 concorrenti: ciascuno proporrà un proprio brano.

In programma anche cinque dj set e numerosi artisti emergenti della scena rap, trap e indie, sia locale che nazionale. Tra i nomi più attesi Marte (ore 21), Leon Faun (21.30) e Venerus (22.15).

A chiudere la serata, dalle 23.15 fino alla mezzanotte, il dj set finale con il “Relax Indie Party”, per concludere una manifestazione che si prevede richiamerà migliaia di persone.

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