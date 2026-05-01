Maxi incendio sul monte Faeta, distrutti 800 ettari di bosco: l’ipotesi è un rogo partito da un olivicoltore - fonte image repubblica.it

PISA – Un vasto incendio sta devastando il monte Faeta, tra le province di Pisa e Lucca, dove circa 800 ettari di bosco sono già andati in fumo. Di questi, almeno 599 ettari ricadono nel territorio di San Giuliano Terme, sul versante pisano.

Il fronte del fuoco resta ancora molto attivo e si estende su entrambi i crinali del monte, impegnando senza sosta centinaia di soccorritori. Sul posto operano vigili del fuoco e volontari della protezione civile, supportati da tre elicotteri, mentre tre Canadair sono in azione soprattutto nella zona della Lucchesia per contenere l’avanzata delle fiamme.

Secondo una prima ipotesi al vaglio delle autorità, l’incendio potrebbe essere stato innescato dall’abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato sul versante lucchese. Le fiamme, sfuggite al controllo, si sarebbero poi rapidamente propagate alimentate dal vento e dalla vegetazione secca.

L’entità del rogo riporta alla memoria il devastante incendio del Monte Serra del settembre 2018, quando furono distrutti circa 1.200 ettari di boschi e macchia mediterranea in un’area non distante dal Faeta.

Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, mentre si monitora l’evoluzione del fronte per evitare ulteriori danni al patrimonio naturale e alle abitazioni della zona. fonte leggo.it