Edizione n° 6053

BALLON D'ESSAI

MONITORAGGIO SICUREZZA // Ponti e viadotti, la Provincia di Foggia avvia gara da 325mila euro per monitoraggio e sicurezza
30 Aprile 2026 - ore  09:16

CALEMBOUR

SALVATORE DE LUCA // Picchiò a morte un 57enne: giovane arrestato con l’accusa di omicidio
30 Aprile 2026 - ore  10:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Nuovo presidente per la società A.S.D. Real Zapponeta: è Salvatore Cerasuolo. Il progetto

REAL ZAPPONETA Nuovo presidente per la società A.S.D. Real Zapponeta: è Salvatore Cerasuolo. Il progetto

Il nuovo corso partirà immediatamente dalla costruzione di una squadra competitiva, capace di recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato

Nuovo presidente per la società A.S.D. Real Zapponeta: è Salvatore Cerasuolo. Il progetto

Nuovo presidente per la società A.S.D. Real Zapponeta: è Salvatore Cerasuolo. Il progetto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Manfredonia // Zapponeta //

ZAPPONETA – L’A.S.D. Real Zapponeta apre ufficialmente una nuova fase della propria storia sportiva annunciando la nomina del nuovo presidente: si tratta di Salvatore Cerasuolo, chiamato a guidare il club in un percorso di crescita sia sul piano organizzativo che competitivo.

Una scelta che segna un passo deciso verso il rafforzamento della struttura societaria, con l’obiettivo dichiarato di costruire un progetto solido, ambizioso e duraturo nel tempo. La società, infatti, guarda al futuro con rinnovato entusiasmo, pronta a gettare le basi per una stagione da protagonista.

Il nuovo corso partirà immediatamente dalla costruzione di una squadra competitiva, capace di recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato. L’intento è chiaro: dimostrare come anche una realtà di piccole dimensioni come Zapponeta possa ambire a traguardi importanti e scrivere una pagina significativa della propria storia calcistica.

Il progetto sarà sviluppato in piena sinergia con l’intero assetto societario e tecnico. Confermato alla guida della squadra mister Nicola De Martino, così come restano punti fermi il direttore generale Giovanni Capocchiano, i dirigenti Matteo, Angelo Capocchiano e Paolo Accetturo. A completare l’organigramma, lo staff guidato da Tommaso Alessandro e il vicepresidente Mario De Marinis.

Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’entusiasmo di chi crede profondamente in questo progetto – ha dichiarato il neo presidente Cerasuolo –. La nostra volontà è quella di costruire una squadra competitiva. La società ha già avviato e definito importanti accordi con sponsor di rilievo, che garantiranno ulteriore solidità al progetto e permetteranno di sostenere concretamente gli obiettivi sportivi prefissati”.

Con queste premesse, il Real Zapponeta si prepara dunque a vivere una stagione all’insegna dell’ambizione e della crescita, con lo sguardo rivolto a un futuro ricco di sfide e opportunità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Pensa a tutta la bellezza ancora rimasta attorno a te e sii felice.” Anna Frank

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO