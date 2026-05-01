Nuovo presidente per la società A.S.D. Real Zapponeta: è Salvatore Cerasuolo. Il progetto

ZAPPONETA – L’A.S.D. Real Zapponeta apre ufficialmente una nuova fase della propria storia sportiva annunciando la nomina del nuovo presidente: si tratta di Salvatore Cerasuolo, chiamato a guidare il club in un percorso di crescita sia sul piano organizzativo che competitivo.

Una scelta che segna un passo deciso verso il rafforzamento della struttura societaria, con l’obiettivo dichiarato di costruire un progetto solido, ambizioso e duraturo nel tempo. La società, infatti, guarda al futuro con rinnovato entusiasmo, pronta a gettare le basi per una stagione da protagonista.

Il nuovo corso partirà immediatamente dalla costruzione di una squadra competitiva, capace di recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato. L’intento è chiaro: dimostrare come anche una realtà di piccole dimensioni come Zapponeta possa ambire a traguardi importanti e scrivere una pagina significativa della propria storia calcistica.

Il progetto sarà sviluppato in piena sinergia con l’intero assetto societario e tecnico. Confermato alla guida della squadra mister Nicola De Martino, così come restano punti fermi il direttore generale Giovanni Capocchiano, i dirigenti Matteo, Angelo Capocchiano e Paolo Accetturo. A completare l’organigramma, lo staff guidato da Tommaso Alessandro e il vicepresidente Mario De Marinis.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’entusiasmo di chi crede profondamente in questo progetto – ha dichiarato il neo presidente Cerasuolo –. La nostra volontà è quella di costruire una squadra competitiva. La società ha già avviato e definito importanti accordi con sponsor di rilievo, che garantiranno ulteriore solidità al progetto e permetteranno di sostenere concretamente gli obiettivi sportivi prefissati”.

Con queste premesse, il Real Zapponeta si prepara dunque a vivere una stagione all’insegna dell’ambizione e della crescita, con lo sguardo rivolto a un futuro ricco di sfide e opportunità.