Foggia, 30 aprile 2026 – Due dipendenti di Poste Italiane della provincia di Foggia saranno insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La commissione nazionale ha deciso di premiare i dipendenti di Poste Italiane per il diciassettesimo anno consecutivo. A livello nazionale sono 97 le Stelle al Merito che verranno assegnate al Gruppo.

La consegna, a cura della Prefettura di Foggia per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, è prevista il 1° maggio. Vincenzo Pipoli e Antonio Brazioli della sede di Foggia hanno ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.