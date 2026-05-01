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Home // Cronaca // Poste Italiane. Vincenzo Pipoli e Antonio Brazioli della sede di Foggia insigniti della “Stella al merito del lavoro”

PIPOLI - BRAZIOL Poste Italiane. Vincenzo Pipoli e Antonio Brazioli della sede di Foggia insigniti della “Stella al merito del lavoro”

La commissione nazionale ha deciso di premiare i dipendenti di Poste Italiane per il diciassettesimo anno consecutivo

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BancoPosta e PostePay - Fonte Immagine: investire.biz

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Foggia, 30 aprile 2026 – Due dipendenti di Poste Italiane della provincia di Foggia saranno insigniti dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La commissione nazionale ha deciso di premiare i dipendenti di Poste Italiane per il diciassettesimo anno consecutivo. A livello nazionale sono 97 le Stelle al Merito che verranno assegnate al Gruppo.

La consegna, a cura della Prefettura di Foggia per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, è prevista il 1° maggio. Vincenzo Pipoli e Antonio Brazioli della sede di Foggia hanno ricevuto un attestato di stima e riconoscimento dall’azienda.

Le “Stelle al Merito del Lavoro” sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.

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