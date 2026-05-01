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Home // Cronaca // Primo Maggio, gli auguri di StatoQuotidiano: “Grazie a una comunità in continua crescita”

PRIMO MAGGIO STATOQUOTIDIANO Primo Maggio, gli auguri di StatoQuotidiano: “Grazie a una comunità in continua crescita”

Buon Primo Maggio a tutti i lettori, con un pensiero speciale a chi oggi è impegnato sul lavoro

Primo Maggio, gli auguri di StatoQuotidiano “Grazie a una comunità in continua crescita”

Primo Maggio, gli auguri di StatoQuotidiano “Grazie a una comunità in continua crescita”

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
1 Maggio 2026
Cronaca // Cronaca //

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, la redazione di StatoQuotidiano rivolge un augurio di buon Primo Maggio a tutti i lettori, con un pensiero speciale a chi oggi è impegnato sul lavoro, garantendo servizi essenziali e contribuendo, ogni giorno, alla vita del Paese.

Una ricorrenza che celebra il valore del lavoro e l’impegno quotidiano di milioni di persone, e che per StatoQuotidiano rappresenta anche un momento per condividere un importante traguardo con la propria comunità.

La piattaforma continua infatti a crescere: sono oltre 237mila i follower complessivi raggiunti, mentre negli ultimi 29 giorni si contano più di 25 milioni di visualizzazioni. Numeri che testimoniano un legame sempre più forte con i lettori e una partecipazione attiva e costante.

Un risultato reso possibile proprio dalla fiducia di chi ogni giorno sceglie di informarsi attraverso il nostro lavoro.

“Grazie, grazie di cuore a tutti”, il messaggio della redazione.

Buon Primo Maggio.

Giuseppe de Filippo, direttore responsabile www.statoquotidiano.it 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

4 commenti su "Primo Maggio, gli auguri di StatoQuotidiano: “Grazie a una comunità in continua crescita”"

  1. 👽Luglio 2026, ciascuno avrà il suo. Nessuno potrà nascondersi con la maschera dell’ipocrisia. Il più grande evento della storia dell’umita’ a miliardi di umanoidi saranno svelati secoli di menzogne. Non ci sarà possibilità di nascondersi, di fuggire, di pentirsi. 👽

  2. Certe parole, certe frasi hanno il potere di cambiarci la vita.” E stato quotidiano ogni giorno ci cambia la vita in meglio ci fa apprezzare l’onestà la trasparenza con ogni sua singola parola Complimenti Stato quotidiano

  4. Non sono d’accordo con la vostra linea editoriale…il popolo non deve essere informato ma sottomesso e disinformato.

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