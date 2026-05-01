Primo Maggio, gli auguri di StatoQuotidiano “Grazie a una comunità in continua crescita”

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, la redazione di StatoQuotidiano rivolge un augurio di buon Primo Maggio a tutti i lettori, con un pensiero speciale a chi oggi è impegnato sul lavoro, garantendo servizi essenziali e contribuendo, ogni giorno, alla vita del Paese.

Una ricorrenza che celebra il valore del lavoro e l’impegno quotidiano di milioni di persone, e che per StatoQuotidiano rappresenta anche un momento per condividere un importante traguardo con la propria comunità.

La piattaforma continua infatti a crescere: sono oltre 237mila i follower complessivi raggiunti, mentre negli ultimi 29 giorni si contano più di 25 milioni di visualizzazioni. Numeri che testimoniano un legame sempre più forte con i lettori e una partecipazione attiva e costante.

Un risultato reso possibile proprio dalla fiducia di chi ogni giorno sceglie di informarsi attraverso il nostro lavoro.

“Grazie, grazie di cuore a tutti”, il messaggio della redazione.

Buon Primo Maggio.

Giuseppe de Filippo, direttore responsabile www.statoquotidiano.it