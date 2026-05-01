Nel giorno della Festa dei Lavoratori, la redazione di StatoQuotidiano rivolge un augurio di buon Primo Maggio a tutti i lettori, con un pensiero speciale a chi oggi è impegnato sul lavoro, garantendo servizi essenziali e contribuendo, ogni giorno, alla vita del Paese.
Una ricorrenza che celebra il valore del lavoro e l’impegno quotidiano di milioni di persone, e che per StatoQuotidiano rappresenta anche un momento per condividere un importante traguardo con la propria comunità.
La piattaforma continua infatti a crescere: sono oltre 237mila i follower complessivi raggiunti, mentre negli ultimi 29 giorni si contano più di 25 milioni di visualizzazioni. Numeri che testimoniano un legame sempre più forte con i lettori e una partecipazione attiva e costante.
Un risultato reso possibile proprio dalla fiducia di chi ogni giorno sceglie di informarsi attraverso il nostro lavoro.
“Grazie, grazie di cuore a tutti”, il messaggio della redazione.
Buon Primo Maggio.
Giuseppe de Filippo, direttore responsabile www.statoquotidiano.it
4 commenti su "Primo Maggio, gli auguri di StatoQuotidiano: “Grazie a una comunità in continua crescita”"
👽Luglio 2026, ciascuno avrà il suo. Nessuno potrà nascondersi con la maschera dell’ipocrisia. Il più grande evento della storia dell’umita’ a miliardi di umanoidi saranno svelati secoli di menzogne. Non ci sarà possibilità di nascondersi, di fuggire, di pentirsi. 👽
Certe parole, certe frasi hanno il potere di cambiarci la vita.” E stato quotidiano ogni giorno ci cambia la vita in meglio ci fa apprezzare l’onestà la trasparenza con ogni sua singola parola Complimenti Stato quotidiano
Grazie di cuore!!
#statoquotidiano
Non sono d’accordo con la vostra linea editoriale…il popolo non deve essere informato ma sottomesso e disinformato.