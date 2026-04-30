Il Primo Maggio dovrebbe essere il giorno della festa, delle piazze, delle bandiere e delle parole solenni: lavoro, diritti, dignità. Ma per chi ha perso una persona cara proprio a causa del lavoro, questa giornata assume un significato diverso, più profondo e doloroso.

È il caso di Rosa Marasco, che nel ricordo della sorella Franca, scomparsa il 28 agosto 2023, affida a una riflessione pubblica il peso di un dolore familiare diventato denuncia civile. Da quel giorno, per lei e per la sua famiglia, il lavoro non è più una parola neutra: è una ferita aperta, una domanda senza risposta, un vuoto che nessuna celebrazione potrà colmare.

Franca lavorava, come tanti. Come chi ogni mattina apre una serranda, entra in un cantiere, accende le luci di un negozio, sale su un mezzo o inizia un turno. Lavorava con impegno, dignità e dedizione. Ma da quel lavoro non è più tornata.

Da qui nasce una domanda che attraversa il senso stesso della giornata: che significato ha parlare di “festa dei lavoratori” se ancora oggi ci sono lavoratori che muoiono? Che senso ha celebrare il lavoro se non si riesce a proteggerlo davvero?

Nel Paese, e anche nel Foggiano, sono ancora troppe le persone che escono di casa con la paura: paura di un incidente evitabile, di una sicurezza troppo spesso rimasta sulla carta, di una violenza improvvisa per chi lavora a contatto con il pubblico o tiene aperta ogni giorno un’attività.

Operai, artigiani, commercianti: volti diversi, ma una stessa fragilità. Perché il lavoro, senza sicurezza, non è dignità. È esposizione, vulnerabilità, ingiustizia.

Il lavoro dovrebbe costruire la vita, non metterla in pericolo. Dovrebbe dare senso alle giornate, non interromperle. Per questo, il Primo Maggio non può essere soltanto celebrazione: deve essere anche memoria. Memoria di chi non c’è più, di chi ha pagato con la vita il proprio lavoro, di famiglie costrette a convivere con un’assenza irreparabile.

“Nessun lavoro vale una vita”, è il messaggio che emerge con forza dal ricordo di Franca. Una frase che diventa appello alle istituzioni, alle imprese, alla società intera: la sicurezza non può essere considerata un’opzione, una voce di costo o un dettaglio secondario.

Oggi Rosa non celebra. Ricorda. Ricorda sua sorella, il suo sorriso, la sua forza, la sua quotidianità fatta di cose semplici e vere. E chiede che nessun’altra famiglia debba vivere lo stesso dolore.

Perché nessuna festa può cancellare il vuoto lasciato da chi non torna più. E finché anche una sola vita verrà spezzata sul lavoro, il Primo Maggio non sarà davvero una festa, ma una promessa ancora non mantenuta.

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Il 1° Maggio dovrebbe essere un giorno di festa. Di bandiere, di piazze, di parole grandi, come diritti, lavoro, dignità. Eppure, per me, per noi, non può essere solo questo.

Da quando mia sorella Franca non c’è più, da quel 28 agosto 2023 che ha spezzato per sempre la nostra famiglia, il lavoro ha smesso di essere una parola neutra. È diventato una ferita aperta. Una domanda che non trova risposta. Un vuoto che nessuna celebrazione potrà mai colmare.

Franca lavorava. Come tanti. Come tutti quelli che ogni mattina aprono una serranda, entrano in un cantiere, accendono una luce in un negozio, salgono su un mezzo, iniziano un turno. Lavorava con impegno, con dignità, con dedizione. E invece di tornare a casa, non è più tornata.

E allora oggi mi chiedo: che senso ha parlare di “festa dei lavoratori” se ci sono lavoratori che muoiono? Che senso ha celebrare il lavoro, se non siamo in grado di proteggerlo davvero?

Nel nostro Paese, e nella nostra terra, nel foggiano, sono troppi quelli che escono di casa con la paura.

Paura di un incidente che si poteva evitare, per una sicurezza che resta troppo spesso sulla carta.

Paura di una violenza improvvisa, per chi lavora a contatto con il pubblico, per chi ogni giorno tiene aperta un’attività e si espone a rischi che non dovrebbero esistere.

Operai, artigiani, commercianti. Volti diversi, stessa fragilità.

Perché il lavoro, senza sicurezza, non è dignità. È esposizione. È vulnerabilità. È ingiustizia.

Il lavoro dovrebbe essere ciò che costruisce la vita, non ciò che la mette in pericolo.

Dovrebbe essere ciò che dà senso alle giornate, non ciò che le interrompe.

Mia sorella Franca non è un caso isolato. E questo è ciò che fa più male.

Perché dietro ogni nome c’è una storia, una famiglia, un dolore che non fa abbastanza rumore.

E allora il 1° Maggio deve diventare anche questo: memoria.

Memoria di chi non c’è più. Memoria di chi ha pagato con la vita il proprio lavoro.

Non possiamo più permetterci di archiviare queste morti come fatalità.

Non possiamo più accettare che la sicurezza sia un’opzione, una voce di costo, un dettaglio secondario.

Il lavoro deve essere dignità.

E la dignità passa, prima di tutto, dalla sicurezza.

Oggi non celebro. Oggi ricordo.

Ricordo mia sorella. Ricordo il suo sorriso, la sua forza, la sua quotidianità fatta di cose semplici e vere.

E chiedo, con la voce rotta ma ferma, che nessuno debba più vivere quello che stiamo vivendo noi.

Perché nessun lavoro vale una vita.

E nessuna festa può farci dimenticare questo.

E allora oggi, mentre qualcuno festeggia, io scrivo non per celebrare, ma per ricordare.

Perché il lavoro non può diventare un addio.

Perché nessuna famiglia dovrebbe aspettare qualcuno che non tornerà più.

E finché anche una sola vita verrà spezzata così, il 1° Maggio non sarà mai davvero una festa, ma una promessa ancora non mantenuta…

#IoSonoFranca

Rosa Marasco