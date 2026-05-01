OSTUNI – Tragedia nella mattinata di oggi sulla strada provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Una ragazza di 21 anni, originaria di Bisceglie (Bat), ha perso la vita in un violento incidente stradale. Due le persone rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la giovane era alla guida di una Fiat 500 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Mercedes. L’impatto è avvenuto a circa due chilometri dal centro abitato della Città Bianca.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 21enne non c’è stato nulla da fare.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è ora al centro delle indagini delle autorità competenti.

Lo riporta IlQuotidianodiPuglia.it.