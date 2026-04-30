Shock a Bisceglie, cameriere ucciso per errore in un agguato: indaga la Dda

Bisceglie (BAT), 30 aprile 2026 – Si chiamava Angelo Pizzi, aveva 62 anni ed era un cameriere del ristorante in cui lavorava la vittima innocente dell’agguato armato avvenuto nella serata di oggi a Bisceglie, nel nord Barese.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito per errore, trovandosi sulla traiettoria dei proiettili che, invece, erano destinati al titolare del locale. Un’esecuzione violenta, avvenuta davanti ai presenti, che ha trasformato una serata qualunque in tragedia.

Stando alle informazioni raccolte, due individui con il volto coperto hanno fatto irruzione nel ristorante aprendo il fuoco. Sarebbero stati esplosi circa quindici colpi di pistola prima della fuga immediata dei killer, dileguatisi senza lasciare tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza locale e del nucleo investigativo, che stanno conducendo le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica saranno i rilievi della sezione scientifica e l’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Gli investigatori non escludono un possibile collegamento con un altro episodio di sangue recente: l’omicidio di Filippo Scavo, ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 19 aprile all’interno di una discoteca della stessa città.

L’ipotesi è che si tratti di un regolamento di conti maturato in ambienti criminali, ma ogni pista resta aperta. Nel frattempo, la comunità locale è sotto shock per la morte di un lavoratore estraneo a qualsiasi dinamica violenta.

Una vittima innocente, colpita nel posto sbagliato al momento sbagliato, che riaccende i riflettori sulla sicurezza e sull’escalation criminale nel territorio.