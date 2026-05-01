La sospensione della gara d’appalto per la manutenzione del verde pubblico a Foggia, disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale dopo un ricorso, diventa terreno di forte denuncia da parte del WWF Foggia.

L’associazione parla di “ennesimo e triste capitolo di una gestione amministrativa fallimentare”, riferendosi all’Accordo Quadro biennale suddiviso in quattro lotti, per un valore complessivo stimato in oltre 8 milioni di euro.

Secondo il WWF, la vicenda confermerebbe una gestione del verde pubblico caratterizzata da “estrema approssimazione”, con conseguenze dirette sulla città e sul suo fragile patrimonio ambientale.

“Foggia non può più attendere e continuare a subire passivamente questa catena di errori amministrativi”, denuncia l’associazione ambientalista.

Al centro della critica c’è soprattutto l’assenza del Piano del Verde Pubblico, considerato dal WWF uno strumento strategico indispensabile per una gestione corretta e sostenibile del territorio urbano.

“Pensare di appaltare e gestire la cura degli alberi e delle aree verdi senza questo documento guida, affidandosi per giunta al criterio del prezzo più basso, significa navigare a vista e condannare l’ecosistema urbano all’incuria”, sottolinea il WWF Foggia.

L’associazione invita però l’Amministrazione comunale a trasformare lo stop imposto dal TAR in un’occasione di riscatto. La richiesta è quella di convocare immediatamente la neo-istituita Consulta dell’Ambiente, approvata in Consiglio comunale a fine marzo dopo due anni di ritardi, coinvolgendo tutte le associazioni ambientaliste del territorio.

Il WWF chiede alla sindaca e all’assessora all’Ambiente di ritirare definitivamente il bando, giudicato lacunoso, e di aprire un confronto reale con le realtà ambientaliste per costruire un percorso “serio, migliore e duraturo”.

“È il momento di abbandonare il pressappochismo, alzare i livelli di qualità e iniziare a pianificare il futuro ecologico di Foggia”, conclude il WWF Foggia.