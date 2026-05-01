Grande risultato per l’atleta sangiovannese Valerio Santoro, portacolori della Polisportiva Eppe Merla, protagonista alla StraBenevento 2026.
In una gara altamente competitiva, con oltre 1200 partecipanti, Santoro ha chiuso con uno straordinario terzo posto assoluto, risultando primo tra gli italiani al traguardo (in 31:20.6). Un piazzamento di prestigio impreziosito anche dal personal best, segno di una condizione atletica in continua crescita.
Davanti a lui soltanto due atleti stranieri (Yahya Kadiri – 30:53.4, Ali Akinou – 31:16.5), in una classifica di alto livello che conferma il valore della manifestazione e, soprattutto, la qualità della prestazione del runner garganico.
«Un risultato inaspettato», ha commentato a caldo Santoro, lasciando trasparire soddisfazione ed emozione per una gara corsa con determinazione e intelligenza.
L’atleta della Polisportiva Eppe Merla si conferma così tra i riferimenti del panorama podistico locale e non solo, portando in alto il nome di San Giovanni Rotondo in una competizione di rilievo nazionale.
Un risultato che premia sacrifici, allenamenti e passione, e che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali.