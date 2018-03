Di:

La Giunta prende le distanze da ‘Ritorno al futuro’: interrogazione Cassano-Palese ultima modifica: da

Bari – “SU circa 4600 giovani che hanno fatto richiesta di borse di studio nell’ambito di ‘Ritorno al Futuro’ solo poco più di 1.200 sono stati ammessi. Decine e decine di giovani esclusi denunciano a vario titolo che la selezione non sia sempre avvenuta sulla base della meritocrazia o dei punteggi e che i criteri utilizzati non hanno tenuto conto del reddito familiare né del fatto che molti giovani scegliessero di restare in Puglia, privilegiando addirittura economicamente chi sceglieva di andare all’estero”. È quanto affermano il capogruppo e il vice capogruppo Pdl in Consiglio regionale,, commentando le graduatorie del bando regionale per il finanziamento dei master post laurea.I due consiglieri hanno rivolto un’interrogazione urgente al presidente della Giunta regionale e all’assessore alle politiche giovanili. “Per cinque anni e per tutta la campagna elettorale Vendola e la sinistra hanno illuso migliaia di giovani pugliesi – affermano – promettendo loro che la Regione avrebbe finanziato praticamente tutte le borse di studio. Questi ragazzi si sono iscritti ai master a spese loro e delle loro famiglie, sostenendo costi notevoli e dando per scontato che la Regione li avrebbe ristorati. Cosa che poi è avvenuta solo per pochissimi di loro e, pare, con criteri di selezione discutibili”.“La Regione – aggiungono Palese e Cassano – giustifica l’esiguità del numero degli ammessi con la scarsità di finanziamenti, ma ci chiediamo in primo luogo perché la Giunta abbia deciso questa volta di investire così poco su ‘Ritorno al Futuro’ e, soprattutto, perché Vendola e compagni non hanno detto chiaramente, in campagna elettorale, che i soldi erano pochi e che pochissime sarebbero state le domande ammesse a finanziamento. Anzi, ci risulta che il bando sia stato prorogato e, quindi, tenuto aperto più tempo del previsto e la graduatoria, certamente per coincidenza, è stata pubblicata solo giorni fa, quindi ben dopo la campagna elettorale. Forse, nel tentativo, speriamo non riuscito, di illudere i giovani e le loro famiglie che tutti sarebbero stati ammessi e che, magari, anche per questa iniziativa, il centrosinistra meritava il loro consenso elettorale”.“Chiediamo alla Giunta – concludono il capogruppo e il vice del Pdl – se non ritenga di rifinanziare il bando, ammettendo a finanziamento anche gli esclusi e di spiegarci in Consiglio se è vero che alcune borse di studio sono state assegnate per sorteggio piuttosto che per assegnazione di punti. Ci spieghi perché, tra i criteri adottati per la selezione, non si sia tenuto conto del reddito familiare e perché, se lo spirito dell’iniziativa era quello di far restare in Puglia i nostri giovani talenti, sono stati assegnati finanziamenti maggiori e in maggio numero a chi ha scelto di andare fuori dalla Puglia. Ci sembra che, essendo gli esclusi di gran lunga superiori agli ammessi, meritino doverose risposte”.FOCUS, LE PROTESTE DI BUCCOLIERO: RITORNO AL FUTURO ? UNA TROVATA PER DRENARE I CONSENSI – Ritorno al futuro ? Una trovata per drenare i consensi