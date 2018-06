“Amministrazione Merla è attivismo, fanno partire il contrasto alla ludopatia”

Di:

San Marco in Lamis, 01 giugno 2018. ”A San Marco in Lamis grazie all’attivismo di questi anni, nascera’ a breve il punto d’ascolto sulla ludopatia.

Sono soddisfatto di questa piccola vittoria frutto anche del mio impegno e di tanti altri, a dimostrazione che quando si vuole le cose buone si possono fare tranquillamente. Spero e rimango fiducioso nel completamento dell’opera sulla ludopatia che, oltre al punto d’ascolto, prevede l’emanazione di Regolamento Comunale per le fasce orarie del gioco d’azzardo per gli esercizi commerciali, regolamento che e’ complementare al punto d’ascolto.

Ho consegnato il tutto piu’ di 1 anno fa, agli assessori al ramo dei Comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, sperando che quest’ultimo faccia sapere notizie positive a breve. Per il momento resto fiducioso, ringraziando il Sindaco Michele Merla per lo sforzo che si sta facendo per andare nella giusta direzione. Quando si vuole e i cittadini lavorano sul territorio le cose positive prima o poi arrivano, senza fare slogan propagandistici e letterine di Parlamentari che arrivano con 2 anni di ritardo. Vi terro’ aggiornati sugli sviluppi”.

(Nota stampa attivista del M5S Luigi La Riccia)