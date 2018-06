Cerignola. 5 arresti degli agenti di P.s.

Di:

Foggia. Negli ultimi due giorni, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto tre persone in ottemperanza ad ordini di esecuzione per la carcerazione:

– Monopoli Tommaso, classe 1970 per l’espiazione di due anni, sei mesi e 19 giorni di reclusione per il reato di riciclaggio in concorso.

———

– La Dogana Vincenzo, classe 1976 per l’espiazione di 1 anno, 2 mesi e 18 giorni in regime di detenzione domiciliare, per il reati di ricettazione e violazione norme sugli stupefacenti.

———–

Ieri, inoltre è stato notificato presso la Casa Circondariale di Foggia, l’ ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona a Strafile Luciano, classe 1978 di Cerignola, dovendo espiare la pena di 5 anni 2 mesi e 24 giorni di reclusione, per rapina aggravata commessa nelle Marche e porto abusivo di armi. Strafile era stato appena condotto in Carcere dai militari dell’Arma dei Carabinieri.

——

A Foggia negli ultimi due giorni, gli Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia, Gruppo Falchi hanno tratto in arresto su ordine di esecuzione per la detenzione domiciliare Frascolla Guido classe 1960 di Foggia, per l’espiazione di una pena di mesi sei.

Lagatta Massimiliano classe 1971, di Foggia, su ordine di esecuzione per la carcerazione, è stato condotto alla Casa Circondariale di Foggia per l’espiazione di una pena di nove mesi, per reati contro il patrimonio.