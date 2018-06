Foggia Teatro Festival VII edizione

Di:

Foggia. Giovedì 21 e venerdì 22 giugno 2018 si terrà la VII edizione del Foggia Teatro Festival “Di piazza in piazza”, la kermesse internazionale riservata agli artisti di strada organizzata annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti, in collaborazione con il Comune di Foggia.

Tante le novità dell’edizione 2018. Non cambierà il format della manifestazione che però, a differenza del passato, non chiuderà la stagione ma al contrario aprirà il cartellone degli appuntamenti estivi foggiani. Come sempre, per la due giorni saranno coinvolte sette aree del centro storico (piazza De Sanctis, piazza Federico II, via Arpi, piazza Mercato, piazza Nigri e piazza Purgatorio) con spettacoli dalle ore 20:30 alle 24:00, mentre piazza Cesare Battisti sarà riservata allo “Spazio Bambini”, dove sono in programma numerose attività per i più piccoli, dai 3 anni in poi, a partire dalle ore 18:00.

Anche l’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da una ricca proposta artistica frutto di un’attenta selezione tra i migliori spettacoli e performer italiani ed internazionali, curata dall’associazione culturale Mamamà. Da segnalare la partecipazione al festival, tra gli altri, delle sfere di Simone Al Ani, delle danze aeree del Cirque Tango, dell’eccentrico super complesso “dominguero” Potato Omelette Band e degli spettacolari trampolieri acrobati Freak Animals Parade. E poi street band, giocolieri, itineranti, mangiatori di fuoco e tanto divertimento per le famiglie fino a mezzanotte.

Le due serate saranno aperte dalla tradizionale parata con tutti gli artisti che parteciperanno alla settima edizione del festival, con partenza fissata alle ore 20:30 da corso Vittorio Emanuele II.