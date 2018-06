Manfredonia, approvato l’aggiornamento del progetto “MYSEA”

(fonte image: lalternativasostenibile)

Manfredonia, 01 giugno 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato approvato l’aggiornamento del Progetto “MYSEA”- Osservatorio sui mari di Puglia per la tutela della Caretta caretta” ammesso a finanziamento POR Puglia 2014/2020 – Asse VI “tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.5 -6.5.a con D.D.- Regione Puglia n. 63 del 04.04.2018 per un importo totale di € 698.056,91, come conclusivamente definito con i partner all’esito della fase negoziale attivata dalla Regione Puglia. Atto in allegato

Manfredonia, 01 giugno 2018.

