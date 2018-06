IMMAGINE D'ARCHIVIO - Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-04-01 19:41:25Z | |

Di:



Manfredonia, 01 giugno 2018. Nuova tentata truffa ai danni di anziani a Manfredonia. Come da denuncia presentata ai Carabinieri, lo scorso 29 maggio 2018, una signora di 83 anni è stata contattata “verso le ore 10.45” da un uomo che ha riferito che “il figlio della donna era stato vittima di un incidente a Foggia, dove si era recato per commissioni varie“. Alla stessa donna, residente in zona Monticchio a Manfredonia, viene richiesta “la somma di 2.000 euro” per la “copertura di spese da affrontare per sistemare la situazione”. L’anziana riferisce al truffatore di “non avere quella somma richiesta a disposizione in casa“, disponendo infatti solo di una “parte” della stessa. Nonostante questo, la donna scende dalla propria abitazione, su indicazione dello sconosciuto, e “sotto shock e in uno stato di depressione visibile“, tenta di portare i soldi a chi le ha telefonato. Nello stesso momento, sopraggiunge il figlio della donna che “notando la madre in uno stato confusionale“, cerca in primo luogo di ristabilire una conversazione telefonica con il truffatore. Lo stesso, avendo compreso di parlare con il figlio della donna, chiude velocemente la telefonata. “Non ci sono parole”, dicono i familiari della donna. “Approfittano delle debolezze altrui, per sbarcare il lunario. Non hanno una coscienza?”. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata Manfredonia, “Mi dia 2000 euro e risolvo tutto”: tentata truffa a Monticchio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.