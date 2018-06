Manfredonia. Riconoscimento per Gaetano Giordano, promosso a Maggiore della Guardia di Finanza

Di:

Manfredonia, 01 giugno 2018. Importante riconoscimento per Gaetano Giordano di Manfredonia, promosso a Maggiore della Guardia di Finanza nel Gruppo Provinciale di Barletta Andria Trani.

Curriculum professionale

Dopo il diploma, Giordano nell’85 si arruola e segue il corso presso la scuola allievi di Portoferraio (isola d’Elba). Sino all’agosto del 1987 fa servizio all’aeroporto intercontinentale di Fiumicino. Successivamente viene trasferito alla compagnia di Cosenza dove rimane fino al ’93. Acquisite diverse specializzazioni, qualifiche e abilitazioni, Giordano passa al nucleo di polizia tributaria della stessa città e vi rimane fino al 96. Nello stesso anno, promosso ad appuntato, vince il concorso per maresciallo e una volta completati gli studi alla scuola per ispettori di L’Aquila, rientra alla sede della città del Crati, con esclusivi incarichi di polizia giudiziaria incaricato dalle procure calabresi. Vi resta fino al 2005, ricevendo svariati riconoscimenti di carattere morale (medaglia d’oro e d’argento), encomi ed elogi dall’autorità giudiziaria, dal corpo della finanza e da enti esterni per il lavoro svolto e la brillante conclusione di importanti operazioni.Nel frattempo sostiene una serie di esami che andranno a formare titolo per l’ammissione al corso di 4 sottotenenti e per la formazione della graduatoria finale del concorso per ufficiali riservato agli ispettori dove è risultato 2° su tutto il territorio nazionale. Segue gli studi all’accademia delle fiamme gialle di Roma. A dicembre del 2005 passa alla tenenza ad Altamura e sotto la sua direzione vengono concluse diverse operazioni per le quali viene intervistato nello speciale di Rai Uno Tv7. Gli interventi per salvare la vita di un uomo prima e di una donna successivamente, gli valgono apprezzamenti ed elogi.

Ad agosto 2007 viene destinato al comando della tenenza di Vasto elevata al rango superiore di compagnia, e a dicembre dello stesso anno Giordano viene insignito dal presidente della repubblica dell’onorificenza di cavaliere dell’ordine al merito: medaglia e brevetto gli vengono consegnati in occasione della festa della repubblica presso la prefettura di Chieti il 2 giugno del 2008. Per gli ininterrotti ed estenuanti soccorsi alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo del 2009 gli viene concessa la medaglia di benemerenza dal presidente del consiglio dei ministri.

image



Nell’agosto dello stesso anno, l’ufficiale venuto dalla gavetta viene trasferito al nucleo di polizia tributaria di Campobasso come responsabile delle verifiche fiscali del Molise dove operava con il grado di capitano fino a poco tempo fa. In data 20.06.2012 insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in data 23.04.2013 insignito dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, dal 29.07.2013 la gerarchia ha ritenuto opportuno migliorare l’incarico, proprio in virtù dei trascorsi includendomi in un superiore organo di Staff del Comando Regionale Molise, quale Capo Ufficio Pianificazione Programmazione e Controllo, infatti una iniziativa intrapresa per il sociale ha dato ampia risonanza tra i mass media. In data 22.02.2014 mi è stata concessa Medaglia di Bronzo di Benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Dopo un approfondito esame, con una attenta attività propositiva volta a migliorare la struttura organizzativa della Guardia di Finanza, effettuava uno studio econometrico della Regione Molise e della costa adriatica, veniva così istituito dapprima il Reparto Operativo Aeronavale e poi con un trasferimento d’autorità con un incarico di delicata importanza, nella città adriatica, quale Capo Ufficio Affari Generali e Capo Ufficio Operazioni. I risultati vengono fuori e, la Superiore Gerarchia, valutava lo stato del Capitano per l’avanzamento al grado superiore, con promozione a Maggiore trasferendolo nel contempo, in una zona altamente interessata sotto il profilo degli interessi economici, ad infoltire il Gruppo Provinciale di Barletta Andria Trani.

Redazione StatoQuotidiano.it