Manfredonia. Ufficio piano: prevista assunzione 1 funzionario responsabile

Manfredonia, 01 giugno 2018. Con recente determina del Comune di Manfredonia, è stato determinato di “dare corso agli obiettivi espressi dal Coordinamento Istituzionale, come in premessa, e nello specifico, di prevedere per il funzionamento dell’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia -Mattinata -Monte Sant’Angelo – Zapponeta, l’assunzione di n.1 Funzionario, quale Responsabile dell’ Ufficio di Piano, a tempo pieno – cat.D – per la durata di trentasei mesi, decorrenza dalla data di sottoscrizione del CIL – mediante selezione pubblica.

E’ stato determinato di “fornire al competente Dirigente le allegate direttive e linee generali di indirizzo (…), in ordine alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione del Funzionario – Resposabile dell’Ufficio di Piano del Piano Sociale di Zona Manfredonia- Mattinata- Monte Sant’Angelo-Zapponeta, secondo le indicazioni fornite dal Coordinamento Istituzionale”.

E’ stato dato atto che “la spesa prevista per l’anno 2018 ammonta ad € 12.000,00, e che la stessa trova capienza al Cap. n. 5114 (FNPS Annualità 2017) dell’Esercizio Finanziario 2018 e mantenere la spesa per gli esercizi successivi come di seguito indicati:

– esercizio 2019: Cap. 5114 (FNPS Annualità 2018) € 35.000,00;

– esercizio 2020: Cap. 5114 (FNPS Annualità 2019) € 35.000,00;

– esercizio 2021: Cap. 5114 (FNPS Annualità 2020) € 23.000,00”.

