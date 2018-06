Meeting Nazionale di Protezione Civile a Pugnochiuso

Di:

Foggia. Nell’ambito del “XXIII Meeting Nazionale di Protezione Civile”, in programma dal 1 al 3 giugno nel Parco del Gargano, con le associazioni ERA di tutta Italia, sabato 2 giugno nel complesso turistico di Pugnochiuso (Vieste) si svolgerà un’esercitazione. Per l’occasione verrà ricostruita una tendopoli con Posto Medico Avanzato, Logistica e per la Clownterapia e sarà montata una LudoTenda per grandi e piccini come supporto psicologico.

L’Ass. Il Cuore Foggia, con il Nucleo Nazionale di ClownDottori nella Protezione Civile, per l’occasione ha preparato una simulazione di intervento, a seguito di un evento sismico.

“Si tratta di un evento molto importante – sottolineano gli organizzatori – con start up dell’allestimento del Campo base di Protezione Civile, comunicazioni Radio ed esercitazioni. È stato costruito un programma ricco e diversificato, che copre una vasta area di interesse nel settore. Mai come oggi il tema è attuale. Nel nostro Paese molti sono i casi e le emergenze legate alla delicatezza del nostro territorio”.

Il primo nucleo nazionale speciale di clowndottori specializzati in protezione civile è nato nel gennaio scorso. Il progetto mette insieme da un lato la realtà dell’associazione di clownterapisti Il Cuore Foggia, nata nel 2012 e composta da circa 170 soci volontari specializzati in ambito sanitario e socioeducativo; dall’altro quella della sezione di Foggia dell’ERA, associazione nazionale di radioamatori in ambito di protezione civile. Nell’ambito de Il Cuore Foggia sono stati scelti quindici clown dottori tra medici non di base, psicologi, sanitari, infermieri e paramedici con una formazione specifica per intervenire sul fronte di protezione civile nelle situazioni di emergenza come quelle causate da terremoti, da incidenti stradali, nei contesti marini e lacustri dove si deve operare con l’elisoccorso.