Miss Mondo 2018, c’è 23enne di Manfredonia

Manfredonia, 1° giugno 2018. Una 23enne di Manfredonia tra le 50 finaliste di Miss Mondo Italia 2018, evento nazionale la cui finale è in programma il 10 giugno 2018 a Gallipoli. E’ Rosa Fariello, modella e già finalista di Miss Italia.

“Potrei essere di esempio per chi non crede che nella vita non bisogna mai arrendersi”, dice a StatoQuotidiano Rosa Fariello. “Io non mi sono mai arresa”.

“Durante la prefinale avvenuta in questi 5 giorni passati, ho conosciuto ragazze di tutta Italia. Sono bellissime e mi auguro per loro di continuare a dimostrare le loro qualità, continuando a non arrendersi. Una cosa che mi ha colpito in questa avventura e l’incontro con Luca Abete, l’inviato di striscia la notizia. Durante un’incontro con noi ragazze, ha raccontato la sua storia, purtroppo anche lui come me ha tentato più volte per arrivare al suo obbiettivo ed infine ci é riuscito. Mi sono trovata nelle sue parole ed ho pianto. Ora cerco di arrivare alla giornata della finale con tanta carica e tanta ispirazione che mi hanno dato i miei fratelli, genitori, amiche e amici”. ”

“Un saluto particolare e un abbraccio, va alle mie colleghe di lavoro e l’azienda Futuragri(Foggia) che mi hanno accolto come una figlia, rispettandomi fin dal 1° giorno di lavoro”.

“Spero di portare e valorizzare il nome del mio paese Manfredonia, mettendolo in evidenza come uno dei posti migliori in Italia, sia come ospitalità sia come turismo. Un grande abbraccio alla mia città”, conclude la 23enne di Manfredonia, finalista a “Miss Mondo 2018”.

