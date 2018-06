MotoGP Pirro, terribile caduta nelle Libere2

Di:

Terribile volo nel corso della seconda sessione di Libere al Mugello: alla curva San Donato, dove si stacca a oltre 350 km/h, la Ducati di Michele Pirro, wild card per il GP d’Italia, è uscita di pista. Il pilota, con la moto imbizzarrita, è stato sbalzato dalla sella in modo pauroso, ha volteggiato in aria fino a cadere pesantemente al suolo e finire riverso nella ghiaia: dinamica spaventosa, ma non chiara nel suo innesco, forse legato a problemi alle pastiglie dei freni. Questo il riscontro medico, del dottor Charte dopo la visita al Centro Medico: “Pirro ha un trauma cranico, facciale, toracico-addominale e del rachide lombo-dorsale, muove regolarmente tutti gli arti e ha una situazione neurologica normale“. Poi la Tac total body, dopo il trasporto in elicottero all’ospedale Careggi di Firenze, ha escluso altre complicazioni, ma il pilota resterà lì in osservazione per la notte.

fonte www.gazzetta.it