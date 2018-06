Nasce governo M5s-Lega, Conte e i neoministri giurano al Quirinale (VD)

COMBO GOVERNO (ANSA)

Il Governo ha prestato giuramento al Palazzo del Quirinale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Professore Giuseppe Conte, e i Ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato pronunciando la formula di rito. Erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Cons. Ugo Zampetti, e il Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, Generale Roberto Corsini. (ansa) Premier e ministri, davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, hanno recitato la formula di rito – “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione” – ponendo poi la firma sul verbale controfirmato dal presidente della Repubblica. Al termine, foto di rito e brindisi. Il premier è ora atteso a Palazzo Chigi per il passaggio delle consegne con Paolo Gentiloni che avverrà con la tradizionale consegna della campanella con cui il presidente del Consiglio mantiene l’ordine durante le riunioni di Governo.

