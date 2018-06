Di:

Bari. Con il 51° Rally del Salento domenica 3 giugno parte la nuova Coppa Italia 4^ Zona di Rally (Puglia, Sicilia, Calabria, Molise, Basilicata), tra le competizioni motoristiche più attese ed avvincenti a livello nazionale, che si concluderà l’8 e 9 settembre con l’8° “Rally Porta del Gargano”.

Confermatissimo lo staff di organizzazione dell’Asd “Piloti Sipontini”, che con tanta passione ed elevata professionalità ha curato in questi anni una manifestazione divenuta di grande appeal sportivo e turistico, capace sempre più di attirare le attenzioni di diverse decine di qualificati equipaggi ed addetti ai lavori, nonchè di migliaia di appassionati e sportivi pronti a gustarsi l’imperdibile spettacolo della velocità tra vorticosi tornanti ed il paesaggio mozzafiato del Gargano.

A sfidarsi sul filo dei secondi, tra prove speciali e diversi tipi di tracciati (nel “classico” triangolo Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata), ci saranno i migliori equipaggi ed autoveicoli sportivi in circolazione. Oltre alla potenza dei motori ed al settaggio delle auto, nell’ 8° Rally Porta del Gargano, saranno decisivi l’abilità ed il sangue freddo degli equipaggi, per quella che si annuncia come una delle edizioni più combattute e spettacolari di sempre. Come detto, la tappa garganica sarà una delle quattro della Coppa Italia 4^ Zona (oltre al Salento, il 24 giugno si svolgerà il 16° Rally di Caltanisetta ed il 12 agosto il 15° Rally del Tirreno a Messina) ed in concomitanza ci sarà anche la competizione delle auto che hanno fatto la storia di questo sport con la versione “Classic” della competizione. La Coppa T.R.Z. (anch’essa si concluderà sul Gargano) farà tappa a Palermo (Targa Florio Historic), Agrigento (Rally dei Templi) e Caltanisetta.

Nell’attesa di entrare nel vivo della gara, lo staff di organizzazione dell’Asd “Piloti Sipontini” è già al lavoro (oltre che per gli aspetti tecnico-logistici strettamente connessi alla competizione) per la predisposizione di pacchetti turistici ad hoc (in collaborazione con gli operatori garganici), al fine di agevolare l’arrivo ed il soggiorno degli addetti ai lavori e dei loro numerosi accompagnatori, occasione strategica per promuovere il territorio in bassa stagione.

Per tutte le informazioni su iscrizioni, programma e news consultare il sito web www.rallyportadelgargano.it e l’omonima pagina Facebook.