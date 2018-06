“‘Quand ka c nuajèè?’, chiedetelo a quei consiglieri di maggioranza che…”

Di:

SAPPIATE CHE

“Il Sindaco non ha più la maggioranza”. Questa la frase più volte ripetuta all’indirizzo del primo cittadino nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale. I cittadini devono sapere che singoli consiglieri comunali di maggioranza che ad oggi rappresentano solo stessi, poiché privi di un partito o un movimento sono invece, coloro i quali che sciaguratamente tengono in piedi una moribonda Amministrazione.

E’ frustrante sapere di avere il secondo gruppo consiliare piu’ importante in Consiglio ma, non poter far nulla per il rilancio della nostra comunità.

Non chiedetemi piu’ per strada “Quand ka c nuajèè?” poiché cari concittadini, amici e nemici, la domanda va rivolta a quei consiglieri comunali che se pur dissenzienti rispetto all’attività amministrativa, tengono in vita ancora questa amministrazione per il sol fatto di perorare o mantenere le proprie posizioni (di una partecipata e\o assessorile).

Il Sindaco, da buon “animale politico” tiene testa a un branco di singoli consiglieri di maggioranza che solo nei corridoi del Palazzo sono intenti a dichiarare tutto il loro malcontento salvo poi garantire il numero legale in aula.

Lasciamo stare per un momento la città sporca, attenzionata dalla Corte dei Conti, ripiegata su se stessa, senza progettualità e che vive alla giornata, con servizi sempre più lontani dal raggiungere una perfomance ottimale, occho a mettere i piedi in una spiaggia sporca al pari di un letamaio, speriamo solo che la disinfestazione arrivi per tempo altrimenti un consiglio… finestre chiuse e condizionatori e ventole accese per combattere l’assalto delle zanzare!

Capogruppo Forza Italia

Consigliere Comunale Cristiano Romani