(ANSA) – MATERA, 1 GIU – Avvisi di garanzia sono stati notificati dai carabinieri a 44 persone residenti in Basilicata, Calabria e Puglia, indagate nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Matera contro lo spaccio di droga (marijuana, hascisc e cocaina) nella fascia jonica lucana. In particolare, le persone indagate sono accusate, a vario titolo, “di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, detenzione di armi, intestazione fraudolenta di beni e riciclaggio”. Spaccio nel Materano, 44 avvisi garanzia ultima modifica: da

