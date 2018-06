Tavaglione Peschici

Di:



Peschici. ”Venerdì 1 giugno u.s., alla Prefettura di Foggia, è stato firmato il Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana, sottoscritto dal prefetto di Foggia Massimo Mariani e dal sindaco di Peschici Francesco Tavaglione. Importantissima procedura per ottenere i fondi necessari per l’installazione di sistemi di videosorveglianza dislocati nei punti strategici del territorio comunale al fine di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, oltre a tutelare e rispettare il decoro urbano. «Sono soddisfatto, ha dichiarato il sindaco Tavaglione, finalmente sarà possibile progettare un moderno ed efficiente sistema di videosorveglianza, per garantire ai nostri concittadini, una sempre maggiore sicurezza e tranquillità. Ancora un importante risultato raggiunto da parte della mia Amministrazione, sempre per il bene della

nostra amata Peschici. L’impegno continua. Tavaglione “Firmato patto per attuazione sicurezza urbana” ultima modifica: da

