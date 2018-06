“Tutti al traguardo”. Successo per atleti di Manfredonia alla “100km del Passatore”

Di:

Manfredonia, 01 giugno 2018. Ritornata la pattuglia di Sipontini dalla 100km del Passatore arrivati tutti al traguardo prefissato. Gli ultramaratoneti vogliono ringraziare tutti gli amici e quelle persone che indistintamente hanno sostenuto e tifato per loro. Molti collegati in diretta streaming anche di notte per non farli sentire soli in questa durissima competizione.

Dicono del Passatore “abbiamo sofferto per poi sognare!”