Verso la costituzione di un “Distretto Urbano del Commercio di Manfredonia”

Manfredonia, 01 giugno 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato preso atto del ” “Protocollo D’Intesa” sottoscritto tra il Comune di Manfredonia, la Regione Puglia, Confcommercio impresa per l’Italia Puglia e la Confesercenti Puglia (maggiormente rappresentative a livello Regionale) che disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Puglia e Comune di Manfredonia per l’attuazione di un programma di interventi finalizzato ad aumentare l’attrattività commerciale, turistica e il rilancio dei consumi, attraverso la costituzione di una Associazione Distretto Urbano del Commercio di Manfredonia, in attuazione del citato R.R. n. 15/2011. E’ stato dato atto che ”per il legame storico tra il Comune di Manfredonia e il Comune di Zapponeta, per le affinità delle attività economiche dei territori, è interesse reciproco dei due Comuni creare un distretto del commercio che interessi entrambi i Comuni”. E’ stato preso atto che ”il distretto del commercio che interessa più realtà comunali rientra nella tipologia dei distretti diffusi del commercio”. E’ stato da qui approvato ”lo schema di Accordo territoriale per l’attuazione di progetti di valorizzazion commerciale finalizzati all’avvio attività di costituzione dei distretti urbani del commercio, ai sensi del R.R. 15/2011, e per la partecipazione avviso pubblico, di cui alla D.G.R. n 1640/2016, 872/2017 e alla D.D. 16 giugno 2017 n. 96” ed è stato approvato ”lo schema di Statuto della “Associazione Distretto Diffuso del Commercio di Manfredonia e Zapponeta” e la relazione esplicativa del programma di attività “Progetto Distretto Diffuso del Commercio Manfredonia – Zapponeta”. Atto in allegato

