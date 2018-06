Di Maio - Conte (ph money)

Volturara Appula non aveva mai smesso di sperare e di augurarsi che il “suo” Giuseppe Conte potesse, alla fine, spuntarla. “Ieri tutto il paese è stato per ore incollato alla televisione per seguire l’evolversi delle fasi politiche” fa sapere questa mattina un entusiasta Leonardo Russo, sindaco del piccolo centro dei Monti Dauni che ha dato i natali al neonominato premier. “Siamo felicissimi” aggiunge. E’ quanto riportato in un testo di www.foggiatoday.it Volturara Appula: cittadinanza onoraria al premier Giuseppe Conte ultima modifica: da

