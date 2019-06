“Continua la lotta sindacale dei lavoratori dei supermercati ‘Mercati di Città La Prima'”

Di:

Data per nota la vicenda che in questi giorni involge decine di lavoratori della catena di supermercati “Mercati di città La Prima” di Foggia e Provincia, i quali, sostenuti dalle OO.SS. CUB, nella persona del segretario Provinciale Michele Vaira ed FSI-USAE, nella persona del segretario territoriale Achille Capozzi, stanno portando avanti la loro lotta sindacale, rivendicando i propri diritti contrattuali, la risposta del datore di lavoro, Luigi Giannatempo, è stata quella di perpetrare condotte antisindacali e disseminare, tra i lavoratori iscritti alla CUB, terrore e minacce sulle conseguenze che anche solo l’iscrizione al sindacato potrà comportare per i lavoratori; una di queste condotte antisindacali è stata, all’indomani del comunicato stampa, che denunciava l’agitazione sindacale dei lavoratori della nota catena di supermercati, diffuso su tutta la stampa cartacea e telematica, da parte delle OO.SS. CUB ed FSI-USAE, quella di mettere letteralmente alla porta i lavoratori iscritti alla CUB, per indire delle riunioni, all’interno dei vari punti vendita, tra i responsabili degli stessi e i lavoratori non iscritti, finalizzate ad istruire i lavoratori su cosa riferire – in vista dell’imminente intervento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, già richiesto dalle citate sigle sindacali -, agli ispettori, sull’orario di lavoro, uniformando le versioni dei lavoratori, in poche parole, istruendoli ad affermare il falso, ovvero di lavorare le 7 ore e 40 previste dal CCNL di categoria, e non le 11-13 ore al giorno, senza permessi, ferie e quant’altro spettante per contratto.

“Quella messa in atto in questi giorni dal datore di lavoro è pura violenza psicologica nei confronti dei lavoratori tutti ed in particolare dei lavoratori iscritti alla CUB” riferisce il segretario nazionale della CUB Marcelo Amendola, “che, ricordiamo, sono padri e madri di famiglie, con figli, talune volte anche con pesanti problematiche familiari di disabilità, costretti, ancora una volta, ad “abbassare il capo” e soggiacere al potere datoriale, pur di conservare il posto di lavoro e ne è una dimostrazione la circostanza che, ad oggi, parte di quei lavoratori iscritti liberamente al sindacato autonomo CUB, abbiano, a malincuore, revocato le deleghe al sindacato, vittime, lo si ribadisce, del potere datoriale, che minaccia trasferimenti e licenziamenti”.

E’ questa una condotta che non rende merito alla parte datoriale e che se da un lato conferma lo stato di terrore in cui sono chiamati a svolgere la propria attività lavorativa, ogni giorno, i lavoratori della nota catena di supermercati, dall’altro testimonia lo stato d’animo del datore di lavoro, che a fronte della rivendicazione dei diritti da parte dei lavoratori, sentendo minato il proprio potere datoriale, “corre ai ripari”, istruendo come tanti “soldatini” i lavoratori a dire il falso, “ma non è forse riprovevole, istigare i lavoratori alla rinuncia dei loro diritti?”, afferma il segretario nazionale della CUB.

Dal canto loro le OO.SS. dichiarano che non fermeranno, in nessun modo, la lotta sindacale e legale intrapresa, in attesa del chiesto intervento della Prefettura di Foggia e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, pronti ad interessare le competenti Magistrature, se anche i nuovi tavoli istituzionali resteranno deserti, come quello dello scorso 21 maggio presso l’Arpal, l’Agenzia Regionale delle Politiche attive del lavoro di Foggia; e alla Confesercenti, nella persona del direttore Franco Granata, che si schiera con l’azienda e parla di “orari flessibili” e “mancanza di rappresentatività aziendale” delle OO.SS. a difesa dei lavoratori, risponde il segretario della CUB Nazionale Marcelo Amendola, che “il concetto di fessibilità degli orari di lavoro è estraneo alle 11-13 ore di lavoro giornaliere, al lavoro domenicale e festivo, all’assenza di riposi e ferie, non retribuiti e/o retribuiti non da contratto” e che essendo l’attività sindacale libera, ai sensi dell’art.39, comma 1, della Costituzione Italiana, nulla osta, alle OO.SS., CUB ed FSI-USAE, dall’intraprendere e proseguire la lotta sindacale a tutela dei diritti dei lavoratori.

Foggia, 31.05.2019

Il segretario Provinciale CUB Il segretario Territoriale FSI-USAE

Michele Vaira Achille Capozzi