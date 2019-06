Manfredonia. Sebastiano Farano “Una Onlus per i malati affetti da Parkinson”

Di:

Manfredonia, 01 giugno 2019. Fondare una ONLUS che si occupi dei malati affetti da Parkinson affinché possano godere della giusta assistenza e non sentirsi soli.

È questa la volontà ferma espressa da Sebastiano Farano, 76 anni, di Manfredonia. Una volontà che è nata a seguito dell’esperienza della malattia che Sebastiano ha vissuto in prima persona.

“Circa sette anni fa ho avuto problemi gravissimi di salute e sono stato ricoverato a Bologna. In tale città ho avuto modo di venire a conoscenza di un’associazione dove tutti i malati di Parkinson associati a tale realtà avevano la possibilità di scambiarsi idee, informazioni, godevano inoltre di una buona assistenza nelle cure come anche nella fisioterapia necessaria”.

Questo tipo di associazioni da noi non sono così diffuse in effetti e, secondo l’opinione di Sebastiano, “ognuno pensa a fare i fatti propri”. E questo non va bene, perché la vita dei malati di Parkinson non è affatto facile e ritrovarsi soli non è proprio la condizione ideale. Spesso anche le famiglie dei malati avrebbero bisogno di sostegno e di un confronto.

“Sono fortunato perché riesco a fare ogni giorno fisioterapia e seguo le cure farmacologiche necessarie”, commenta Sebastiano “ma non è per tutti così”. L’intento di Farano quindi sarebbe costituire una ONLUS che possa occuparsi dei malati di Parkinson e delle loro famiglie affinché non rimangano isolati. Una ONLUS che abbia sede a Manfredonia inizialmente, ma che possa poi operare anche sui territori limitrofi.

Per costituire l’associazione basterebbero, per cominciare, 7 persone.

L’appello dunque di Sebastiano. “Mi rivolgo a tutte le persone che vorranno unirsi a me per avviare questa attività a titolo gratuito e di volontariato”. E Sebastiano Farano, ex commerciante ora in pensione, dedica già il suo tempo attuale al volontariato come collaboratore AVIS. Nei primi tempi stabilirebbe la sede della ONLUS presso il suo domicilio, ma spera di avere un aiuto dalle parrocchie e dalle autorità politiche perché si possa ottenere un locale presso cui insediare la sede della associazione.

A cura di Daniela Iannuzzi