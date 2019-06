Mnfredonia, Padre Franco incontra le Associazioni d’Arma

Di:

“Liberté, Égalité, Fraternité “

Queste le parole del Vescovo di Manfredonia pronunciate il 30 maggio 2019 alla manifestazione delle Associazioni D’Arma dei Carabinieri – Finanza- Aereonautica Marina di Manfredonia presso la sede del Luc di Manfredonia Una grande lezione di vita sulla Libertà, Uguaglianza, Fratellanza d Padre Franco che ha girato il mondo per poi fermarsi in questa bellissima terra al nord della Puglia.

Chi ha fatto questa scelta di vita, di servizio alla patria, non manderà mai in pensione quell’ aspetto dell’ animo che lo ha segnato. L’animo manterrà sempre vivo il sentimento. Anche se armato in tempo pace, vede il servizio militare come servizio alla pace per la nazione, per il mondo intero. La vita non è una questione biologica, la questione biologica passa con il tempo. La gioventù è essenzialmente una questiona di cuore e di mente. Il cuore e la mente possono continuare a rimanere giovani e forse a ringiovanire, anche con il passare degli anni, con il collegamento tra generazioni. Essere “Associazioni d’Arma”, di pensionati, anche con il passare degli anni, equivale al rapporto nonni nipoti, legame di stimolo alle generazioni più giovani E’ una questione di mente di cuore La gioventù sta crescendo e ne mantiene lo spirito dei valori nel cuore e nella mente. Un grande plauso alle armi dei Carabinieri- Finanza Marina Aeronautica che costituiscono da sempre un esemplare modello all’interno della patria Le armi della fedeltà immobile e della abnegazione silenziosa

Presidente ANC Michele Trotta, Presidente Marinai d’Italia Salice Leonardo, Presidente ANFI Giampietro Leonardo e Presidente A.M. Gentile Antonio per la prima volta assieme per icontrare l’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo

Carmela Colangelo