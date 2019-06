Siglato il “Patto per Foggia” fra i 3 Giuseppe: Cavaliere, Mainiero, Pertosa

Di:

“Questa non è una coalizione di centrosinistra ma un patto per Foggia, per tirare fuori dalle sabbie mobili una città al 50% di disoccupazione giovanile”. Pippo Cavaliere davanti al suo comitato elettorale in corso Garibaldi ha tenuto una conferenza stampa per sancire l’accordo con Mainiero e Pertosa, “accordo fatto in pochi giorni sui temi importanti. Varie fake news – ha proseguito- di questi giorni mi attribuiscono debiti per questa città, e di aver contribuito al degrado di Foggia. Non è vero, sono stato chiamato da assessore tecnico per un anno e mezzo e ho acceso i riflettori sul Giordano e mi sono occupato della questione rifiuti”. Per la prossima giunta “nessuno degli ex di centrosinistra ci sarà, lo sappia Landella”.

Mainiero ha detto “di trovarsi a casa in questo nuovo gruppo perché molti consiglieri di centrodestra sono con me. Votate liberamente, nessuno potrà controllare il vostro voto. Certo qualcuno farà leva sul disagio dei quartieri popolari ma io lì ci sono nato”. A proposito delle giunte di questi anni aggiunge: “Le societá partecipate sono state distrutte dalla seconda giunta Agostinacchio, dalla Federico II, da lì cominciano i nostri guai. Mongelli ha fatto il commissario liquidatore. La mia preghiera laica: ricostruiremo la città dalle fondamenta e Foggia ripartirà”.

Sulla gestione Landella-Didonna “familistica” insiste anche Pertosa che fa appello alla città, “senza alternative, tranne Cavaliere”.