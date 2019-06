“Super conferme: Umberto Gramazio resta in maglia Angel”

Di:

Manfredonia, 01 giugno 2019. È stata sufficiente una stretta di mano per suggellare il proseguimento della collaborazione, nel segno della continuità.

Non si sono ancora spenti gli echi della memorabile e storica vittoria dello scorso 5 maggio che ha spalancato alla Silac Angel Manfredonia le porte della massima serie regionale di pallacanestro, la C Gold; sono ancora vive negli occhi di tutti le immagini di un visibilmente emozionato Umberto Gramazio che, con determinazione e passione, compie il rituale del taglio della retina.

Ma “chi ha tempo, non aspetti tempo”. La società non ha smesso di lavorare al progetto ed è già concentrata sull’Angel che verrà. Per quanto attiene, quindi, alla composizione del team che scenderà in campo per la stagione sportiva 2019/2020, una prima, gradita ed emozionante, conferma arriva già oggi: Umberto Gramazio resta a Manfredonia e sarà il Capitano del team che affronterà la Serie C Gold nella prossima stagione sportiva.

Umberto Gramazio, classe 1995, sipontino doc, cresciuto a ‘pane e palla a spicchi’ proprio nel vivaio della G. Angel Manfredonia, conferma di avere la maglia biancoceleste cucita addosso a doppio filo. Un’icona, una bandiera, un giocatore che, con l’umiltà e con la determinazione che lo contraddistinguono, ha sempre saputo fare la differenza in campo e fuori.

“Nella vita ci sono delle certezze – ha commentato Capitan Gramazio, tradendo un po’ di emozione – una di queste è quella maglia, la maglia Angel. Mi volto indietro e vedo tante cose

vissute insieme. Ora tutti insieme, società, squadra, tifosi, guardiamo al futuro”.

La società esprime ad Umberto Gramazio soddisfazione per il lavoro svolto fin qui, con l’auspicio che sia foriero di altre affermazioni e successi. Uniti si vince.

(Nota stampa)