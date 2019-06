“Un’armata Brancaleone guidata da Cavaliere”. Landella commenta l’accordo del centrosinistra

Di:

Foggia, 01 giugno 2019. “Ciascuno è libero di fare le proprie scelte. Ma quella guidata da Pippo Cavaliere – ex vicesindaco di Salvatore Chirolli e di Gianni Mongelli, ex candidato alla Camera dei Deputati per il centrosinistra ed anche ex segretario provinciale dello SDI, dunque tutt’altro che un esponente della società civile lontano dalla politica, che però inspiegabilmente prova ad occultare il suo passato come se volesse nasconderlo – non è altro che un’armata Brancaleone. Al suo interno c’è di tutto: da Mimmo Verile a Saverio Cassitti; da Giuseppe Mainiero a Lia Azzarone; da Lucio Tarquinio a Giulio Scapato; da Italo Pontone a Pino Lonigro.

Alcuni di loro sono stati stretti collaboratori del sindaco Orazio Ciliberti, che ha portato Foggia al predissesto finanziario. Altri hanno lavorato gomito a gomito con Gianni Mongelli. Altri ancora hanno svolto una campagna elettorale promettendo di cancellare gli ultimi vent’anni di governo cittadino, salvo poi ritrovarsi fianco a fianco con chi in quei vent’anni è stato sindaco e con politici e partiti descritti come il male assoluto.

È chiaro che il ‘governo di salute pubblica’ è solo lo stratagemma dietro il quale prova a nascondersi un’ammucchiata confusa, che sta assieme con un solo obiettivo: abbattere Franco Landella. È questa la loro unica priorità, non il bene di Foggia”.

Questo l’intervento su facebook di Franco Landella dopo la presentazione del “patto per Foggia”, l’alleanza siglata fra Cavaliere, Mainiero e Pertosa. La domanda che pone ai votanti del 26 maggio: “E’ questo il governo – chiede Landella- che volete per la nostra città? Volete davvero essere governati da una rattoppata coalizione in cui nessuno la pensa come il suo alleato e che è nata solo per ingaggiare una battaglia personale contro di me?”.

“Tre debolezze non fanno una forza – scrive Bruno Longo su facebook, il più votato di Fi prima ancora della conferenza stampa- quello fra Cavaliere e gli altri è uno scambio di favori per il raggiungimento della gestione amministrativa. Non ci sarà l’apparentamento tecnico previsto dalla legge, ma l’apparentamento politico. Un accordo con una valenza più mediatica che sostanziale”.

Il M5s, dopo il dibattito interno, ha lasciato libertà di voto ai suoi attivisti. “Molto più coerente ed in linea con i principii enunciati, appare la posizione del Movimento 5 Stelle – prosegue Longo- che dà una lezione di stile all’innaturale coalizione della sinistra/finta destra. Insomma, un’ ulteriore mossa perdente della sinistra che in questa campagna elettorale non ne ha azzeccata una”.