Adesso ci prendiamo cura noi di voi. Abbiamo assistito al vostro sacrificio e all’esempio di dedizione e amore nei confronti del prossimo e del proprio lavoro durante la grave crisi.

Vi siete presi cura dei nostri cari, caricandovi sulle spalle le nostre paure, rinunciando ai vostri affetti anche a costo della propria vita. Oggi cercheremo di ricambiare per quel poco che possiamo, donandovi un po’ di felicità aggiuntiva durante le vostre vacanze.

L’offerta è riservata a tutti gli operatori della sanità pubblica e privata di qualsiasi regione, per soggiorni nei mesi di Giugno, Luglio, Settembre 2020 con prenotazioni effettuate entro il 30 Giugno 2020.

UNA NOTTE E’ GRATIS se prenoti almeno 4 notti (3 le paghi e 1 la regaliamo noi)

Include una notte in camera di pari tipologia, colazione inclusa. La prenotaizone deve essere effettuata direttamente all’hotel, non è possibile applicare l’offerta alle prenotaizoni effettuate attraverso i canali on-line. Ti chiediamo di contattare il nostro ufficio prenotazioni via email a booking@regiohotel.it oppure chiama 0884530122.

L’offerta non è retroattiva e non è cumulabile ad altre offerte. Vi aspettiamo.