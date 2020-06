A proposito di Terapia Intensiva e di Malattie infettive per il coronavirus nell’ospedale di Manfredonia

, 01 giugno 2020. Un paio di decenni orsono ho ricostruito la storia dell’ospedale civile di Manfredonia pubblicando un volume: L’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia nei primi trent’anni, Manfredonia 2000. Oggi, in tempo di quarantena stando in casa ed anche perché il tempo non mi manca, sono andato a rileggermi alcune pagine che trattano l’argomento in questione.

Leggo a pag. 206: … nell’ambito degli interventi previsti dalla L. 135/90 per la prevenzione e la lotta all’AIDS, la Regione Puglia ha approvato con delibera di Giunta n. 2291 del 28.5.90 il proprio piano regionale confermando, fra gli altri, il progetto relativo alla realizzazione di un reparto malattie infettive presso il presidio ospedaliero di Manfredonia.

Leggo ancora a pag. 173 che si tratta di una struttura con la capacità di 40 posti letto dei quali 32 di degenza continuativa ed 8 di day hospital. Il finanziamento di circa un miliardo e mezzo sarà affiancato da altri per il potenziamento del laboratorio di virologia, di microbiologia, di immunologia e di diagnostica per immagini. Questo reparto si aggiungerà a quello di 70 posti letto agli Ospedali Riuniti di Foggia ed a quello di 15 a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Bene! Che fine ha fatto questo reparto? Trascorsi circa dieci anni dal 1990, i lavori iniziati si sono interrotti, le pressioni per l’AIDS si sono ridotte, e intorno al 2000 sono stati stanziati altri 3 miliardi con la sostituzione del reparto di Malattie Infettive con un Poliambulatorio, peraltro anche lui necessario ed oggi funzionante.

Inoltre, ricordo molto bene un altro episodio nel 2007: l’istituzione di una Struttura Complessa con Unità di Terapia Intensiva di Cardiologia nell’ospedale di Manfredonia, della quale io ero il responsabile.

Bene! Anche di questa struttura il piano sanitario regionale poco tempo fa ha praticato un ridimensionamento, sopprimendo la Unità di Terapia Intensiva e lasciando il reparto di degenza ordinaria. Qualcuno dice che alla Cardiologia è andata bene se teniamo presente che l’Ostetricia e la Sala Parto sono state soppresse!

Ed allora mi chiedo: se un Reparto di Malattie Infettive era stato programmato, finanziato, iniziando i lavori e dopo è stato cancellato e sostituito con altra struttura.

Ed ancora. Se una Terapia Intensiva c’era in ospedale, e consentitemi ben funzionante, ed è stata dopo anni soppressa, mentre invece oggi, per il Coronavirus sarebbe stata utile e pronta sia pur con rapidi adattamenti (c’erano anche i piccoli respiratori).

Se tutto questo è vero, come certamente è vero, credo proprio che sia assurdo e paradossale, a dir poco, quello che sento e leggo oggi circa l’ipotesi di creare nell’ospedale una qualche terapia intensiva per il Covid 19, o altre ipotesi che potrebbero avere qualche possibilità di realizzarsi soltanto se ci fosse una struttura di base ben organizzata e funzionante in tutti i suoi settori. Cosa che manca, viste le molteplici e diffuse carenze di organico e non solo.

Pertanto, quando questa pandemia sarà passata, perché passerà, è assolutamente necessario che tutti si siedano attorno ad un tavolo per decidere le sorti dell’Ospedale. E quando dico tutti intendo riferirmi innanzitutto ai cittadini che dovrebbero far sentire forte la loro voce, ai decisori politici del territorio e della Regione, ma anche ai medici ed agli operatori sanitari che devono essere coinvolti come esperti e responsabili anch’essi delle trasformazioni.

Per StatoQuotidiano.it, a cura del professor Lorenzo Pellegrino, Manfredonia 01.06.2020