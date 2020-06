A San Giovanni Rotondo in giro con la cocaina, i Carabinieri lo bloccano

, 01 giugno 2020. I, nella serata del 25 maggio scorso hanno arrestato un 34enne di Cerignola, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un apposito servizio, finalizzato al contrasto della detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti, concentravano la loro azione verso i mezzi sospetti, in transito sulle strade principali, destinate all’accesso in San Giovanni Rotondo. Così, una volta individuato un furgoncino sospetto procedevano a un accurato controllo. La perquisizione successiva permetteva di rinvenire, celata nel bagagliaio, una busta in cellophane trasparente contenente due grossi pezzi del peso complessivo di circa 300 grammi di “cocaina” pura.

Gli accertamenti analitici eseguiti sulla sostanza stupefacente sequestrata da personale del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia permettevano di stabilire che da quel quantitativo di “cocaina” era possibile ricavare ben 1766 dosi, per un valore di mercato che si aggira intorno ai 70.000 euro.

Il soggetto arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione dell’A.G. competente.