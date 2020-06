Antonio Novelli “Ecco perché ho preso le distanze dalla Lega, Salvini ha tradito”

, 01 giugno 2020. “Amore per il mezzogiorno, amore per la Puglia, amore per la mia provincia, amore per il mio popolo, queste sono le ragioni per le quali ho preso le distanze dalla Lega. Un partito per molti uguale ad altri, ma credo peggio, una decisione da parte mia sofferta, comunque sia è documentata”. Lo dice in una nota inviata a StatoQuotidiano.it il sig., attivista politico indipendente.

“L’amore è l’unica mia ragione, unico motore che mi porta a spingermi al di là di ogni ostacolo. La mia terra merita rispetto; essa è al di sopra di ogni interesse personale. Il tradimento di Matteo Salvini in danno del mezzogiorno d’Italia è cosa grave, non potevo, non volevo tacere, prima viene la mia gente, il mio sangue e non voglio vedere i miei fratelli nuovamente vittime di inganni e sottrazioni da parte di chi non ha interesse nel Sud, che lo considera come una propria tenuta, al fine di godere dei suoi frutti”.

“Oggi è tempo di riscatto, è il tempo del popolo, io insieme alla mia gente siamo pronti a lottare per riprenderci le nostre vite, schiacciate dalla mercificazione degli uomini. Inizieremo dalle Regionali dove sarò il candidato del popolo. Quindi ribadisco che sono stato io ad uscirne, tutto documentato sulle mie pagine ufficiali di fb e YouTube, prima di parlare, documentatevi”.