Attività ambulatoriali distrettuali, Asl “Stabilito cronoprogramma ripresa”

Nell’ambito della unità di crisi aziendale la Direzione ha istituito un gruppo di monitoraggio della ripresa dell’attività ambulatoriale. Il gruppo ha effettuato una analisi delle agende e stabilito il cronoprogramma della ripresa. Da oggi si parte con il recupero graduale delle visite rimaste in attesa dal 9 marzo scorso nella disciplina di Cardiologia (prestazioni per le quali è in corso una attività di recall). La settimana prossima si riprenderà anche con Endocrinologia e, a seguire, si aggiungeranno, di settimana in settimana, le attività di Radiologia, Pneumologia, Urologia e Oculistica. Man mano, le persone in attesa saranno contattate per fissare un nuovo appuntamento. Contemporaneamente, per le agende della specialistica ambulatoriale che hanno un numero contenuto di prestazioni da recuperare, gli stessi operatori degli ambulatori stanno contattando le persone per riprogrammare gli appuntamenti.

Non tutte le sedi aziendali, però, potranno essere subito riaperte. Per quelle che non rispondono ai nuovi, rigidi, requisiti di sicurezza Covid, la Direzione ha disposto il momentaneo trasferimento delle attività in sedi limitrofe per le quali è già stato possibile attivare i percorsi protetti.

Prenotazioni

Per le prenotazioni è possibile utilizzare i seguenti canali: contact center (numero verde 800466222); sito web aziendale www.aslfg.it (servizi online); app regionale; mail: prenota@aslfg.it; farmacie.

Momentaneamente sono limitati gli accessi agli sportelli CUP.

La ASL ha potenziato il contact center e le altre modalità di prenotazione online. Tuttavia, vista la sospensione dei mesi scorsi, causata dall’emergenza sanitaria, potrebbero verificarsi, disguidi o situazioni di intasamento. La Direzione pertanto, si scusa per eventuali disagi e chiede a tutti i cittadini, collaborazione e pazienza. (IV – continua)